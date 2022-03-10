بنصف كوب من السمنة حضري الكنافة البروليه اللذيذة في المنزل بكل سهولة

الكنافة البروليه ، تعتبر من الحلويات اللذيذة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الحلويات التي يمكن عملها في كاسات أو أطباق زجاج، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة وغير مكلفة، وتبحث دائماً الأمهات في شهر رمضان الكريم على طرق مختلفة لعمل الحلويات وخاصتاً الكنافة، وتعتبر من الحلويات التي يمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي أو القهوة، ويمكن تقديمها بعد الافطار في شهر رمضان المبارك، حيث يقومون بعملها في المناسبات والاعياد، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي، ويمكن نرش عليها السمسم أو نضع عليها بعض قطع الفواكه، وتحتوي علي نسبة قليلة من السكريات والدهون والسعرات الحرارية ولكن تحتوي على نسبة عالية من البروتينات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الكنافة البروليه اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الكنافة البروليه

تتكون الكنافة البروليه اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

نصف كيلو كنافة خشنة.

مقدار نصف كوب من السمنة المذابة.

كوب ونصف كريمة خفق.

نصف كوب من الحليب السائل.

ربع كوب من السكر.

5 صفار بيض.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكنافة البروليه اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-