بنصف كوب من السمنة حضري الكنافة البروليه اللذيذة في المنزل بكل سهولة

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الكنافة البروليه ، تعتبر من الحلويات اللذيذة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الحلويات التي يمكن عملها في كاسات أو أطباق زجاج، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة وغير مكلفة، وتبحث دائماً الأمهات في شهر رمضان الكريم على طرق مختلفة لعمل الحلويات وخاصتاً الكنافة، وتعتبر من الحلويات التي يمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي أو القهوة، ويمكن تقديمها بعد الافطار في شهر رمضان المبارك، حيث يقومون بعملها في المناسبات والاعياد، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي، ويمكن نرش عليها السمسم أو نضع عليها بعض قطع الفواكه، وتحتوي علي نسبة قليلة من السكريات والدهون والسعرات الحرارية ولكن تحتوي على نسبة عالية من البروتينات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الكنافة البروليه اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل الكنافة البروليه
تتكون الكنافة البروليه اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-
- نصف كيلو كنافة خشنة.
- مقدار نصف كوب من السمنة المذابة.
- كوب ونصف كريمة خفق.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- ربع كوب من السكر.
- 5 صفار بيض.
- 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الكنافة البروليه اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير صينية ونضع بها الكنافة ثم نضيف عليها السمنة ونقلب المكونات جيداً ثم ندخلها الفرن حتي تتحمص ثم نتركها جانباً.
- ثم نقوم بتحضير إناء ونضع به صفار البيض والفانيليا والسكر ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف الحليب والكريمة ونقلب جيداً.
- قومي بوضع الخليط على النار حتى يغلي مع التقليب المستمر من حين الي أخر حتي يصبح القوام ثقيل.
- ثم نرفع الخليط من على النار ثم تحضير أكواب زجاج ونضع بها طبقة من الكنافة ثم طبقة من الكريمة ثم طبقة من الكنافة.
- ندخل الاكواب في الثلاجة ونتركها لمدة ساعتين ثم نخرجها للتقديم ونرش عليها الفستق الحلبي وتقدم بالهنا والشفا.
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