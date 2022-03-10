بأحلي طعم.. البطاطس في الخلاط احلي طريقة جديدة سهله وسريعه بطعم جنان جربيها بنفسك

البطاطس واحدة من الخضروات المميزة الغنية بالفيتامينات والتي يتم استخدامها في تحضير الطعام بمختلف الطرق، فمن الممكن أن يتم تحميرها أو سلقها أو طبخها في الطماطم، او من الممكن هرسها وقليها في الفيجيتار مثل الناجتس، فقد نتعرف معا على مجموعة من الطرق التي تساعدك في تحضير البطاطس المحمرة بدون أن تضر الصحة والجسم من خلال مجموعة من الخطوات التي يتم وضعها في الخلاط حتى تهرس تماما ومن ثم يتم تحضيرها بطريقة فخمة وأكثر روعة مثل المحلات التي تقوم بتحضير الوجبات المختلفة.

بأحلي طعم.. البطاطس في الخلاط احلي طريقة جديدة سهله وسريعه

يمكنك عزيزتي تحضير البطاطس البوريه من خلال غسل البطاطس جيدا من الشوائب الموجودة فيها، ومن ثم يتم تقشيرها وتقطيعها إلى قطع صغيرة ومن ثم وضعها في كمية من الماء ويتم وضعها على النار حتى تسلق تماما وتصبح طرية وبعدها يتبع التالي:

يتم وضعها في الخلاط بعدما تبرد تماما ومن ثم يتم وضع ملعقة من الفلفل الأسود عليها وكوب من الحليب ومعلقة من الثوم البودر.

ويتم وضع ملعقة من البابريكا وملعقة من الزبدة الفلاجي وتضرب المكونات جيدا.

ومن ثم يتم وضعها على البلانشة والبدء في عملية تجزئة الخليط إلى كرات صغيرة الحجم.

ويتم فردها بعد ذلك ووضع كمية من الفيجيتار عليها بأي مذاق تحبه سواء النوع العادي أو الحار

ومن ثم يتم وضعها في كمية من الزيت الغزير حتى تتحمر تماما ويتم إخراجها على منديل حتى تتخلص من الزيت.

وبهذه الطريقة تحصل على وصفة بطاطس مميزة المذاق ورائعة للغاية.

طريقة تحضير بطاطس بوريه