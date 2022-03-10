فطائر الطاسة السائلة السريعة بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق لذيذ ومميز

فطائر الطاسة السائلة السريعة ، تبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق لتحضير أكلات شهية وصحية واقتصادية وسريعة لأفراد أسرتهم تصلح لوجبة الفطور والعشاء، من أجل تناول طعام صحي ولذيذ وشهي في نفس الوقت، ويمد الجسم بالطاقة أيضاً، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل فطائر المقلاة، لكي يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضاً، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات والكالسيوم والنشويات وغيرهم، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود، كما يمكنكم تجربة صينية بطاطس باللحمة المفرومة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر المقلاة السائلة السريعة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر الطاسة السائلة السريعة

تتكون فطائر المقلاة السائلة السريعة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

حبة بطاطس كبيرة مقشرة ومقطعة قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من السكر.

300 مل من الحليب البارد.

ربع كوب من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

130 جم من الدقيق.

مقادير الحشوة

مقادير الصلصة

3 ملاعق كبيرة من المايونيز.

6 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

زبدة أو زيت نباتي لدهن الطاسة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر المقلاة السائلة السريعة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه قطع البطاطس والملح والسكر والثوم البودرة والفلفل الأسود والحليب، ثم نخلطهم جيدا ناعم.

ثم نسكب الخليط في وعاء عميق ونضيف إليه الزعتر والزيت والبقدونس المفروم ناعم والدقيق، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه المايونيز والكاتشب ونخلطهم جيدا.

ثم نضع مقلاة غير قابلة للالتصاق على نار هادئة وندهنها بالزيت أو الزبدة، ثم نسكب فيها مقدار مغرفة من العجين السائل ونساويه جيدا وعندما تكتسب الفطيرة لونا ذهبيا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية.

بعد قلب الفطيرة ندهن منتصفها بملعقة كبيرة من الصلصة، ثم نوزع فوق الصلصة مقدار من التونة، ثم القليل من الطماطم المفروم ناعم، وأخيرا مقدار من الجبنة الموزاريلا والجبنة الشيدر المبشورة، ثم نطوي الفطيرة وندهن الطاسة ونترك الفطيرة حتى تكتسب لونا ذهبيا من الجهتين.

ثم نرفع الفطيرة من الطاسة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقدم فطائر الطاسة السائلة السريعة في طبق التقديم.

وبالهنا والهنا.

طريقة عمل المايونيز

المكونات

كوب من الحليب.

كوب ونصف من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من صوص المستردة.

ملعقة كبيرة من الخل.

جبنة مثلثات أو فيتا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة التحضير