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سلق الكرنب واحد من الأشياء التي تستغرق وقت كبير في التنفيذ، وقد تسبب ارهاق كبير جدا للمرأة ولهذا فقد نتعرف معا على طريقة سلق الكرنب لشهر رمضان بطريقة سريعة حتى تتخلص المرأة من التعب والإرهاق في هذا الشهر وتتفرغ إلى العبادة فقط، ولهذا فقد نتعرف معا على بعض الخطوات والطرق التي تسهل على المرأة تحضير الإفطار والوجبات المختلفة في شهر رمضان المبارك حتى يكون من السهل حشوه في رمضان بدون أن يستغرق وقت طويل، وهذا حتى تتمكني سيدتي من ممارسة الشعائر الدينية في مواعيدها بدون تأخر طريقة سلق الكرنب في الميكرويف عزيزتي كنتي تواجهي مشكلة في تقطيع عدد كبير من الكرنبات فنحن نقوم الآن بتوضيح الطريقة السريعة التي تساعدك في الحصول على نتيجة مرضية.

وهذا من خلال تحضير واحدة من الكرنب وإزالة الأوراق الجافة الموجودة فيها، ومن ثم العمل على تحضير السكين وقلبها من ناحية الدائرة.

ومن ثم يتم البدء في شقها إلى ثلاث شقوق بشكل معاكس حتى تكون على هيئة مربعات متساوية.

ومن ثم يتم وضع جميع الأوراق هذه في وعاء ومن ثم يتم وضعه في المكيرويف.

يترك بداخل الميكرويف لمدة عشر دقائق على الأقل حتى يصبح الكرنب طري ويكون من السهل لفه.

ومن الممكن أن يتم الاحتفاظ به في الفريزر لحين استخدامه بعد ذلك في أي وقت. طريقة سلق الكرنب بالماء بعدما يتم تقطيع الكرنب بالطريقة السابقة ونقوم بتحضير حلة كبيرة المقاس ووضع فيها كمية من الماء.

بالطريقة السابقة ونقوم بتحضير حلة كبيرة المقاس ووضع فيها كمية من الماء. ومن ثم يتم وضع جميع أوراق الكرنب بداخله ويتم تركه لمدة خمس دقائق ومن ثم يتم رفعها من على النار,.

ويتم تصفية الماء جيدا من هذا الكرنب والانتظار جيدا حتى تتمكن من الحصول على كرنب يسهل لفه وغير تالف,.

وبعدها يترك حتى يبرد تماما ومن ثم يتم البدء في عملية الحشو جيدا ويتم البدء في لف ورق المحشي الكرنب.

كما يمكنك سلقه في الفريزر من خلال تقطعه ووضعه في أكياس من البلاستيك ومن ثم يتم وضعها ساعة في الفريزر ويتم البدء في حشوه عمر شويل - جدة بدون ماء سلق الكرنب بطريقة جديدة وسريعه هتعتمدي عليها طوال حياتك فكرة عبقرية - ثقفني

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