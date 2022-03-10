الكبسة السعودي بالطريقة الأصلية..سر عمل الكبسة السعودي خطوة بخطوة بطريقة سهله وبمكونات بسيطة

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سر عمل الكبسة السعودي خطوة بخطوة، الكبسة السعودي من أشهر الأكلات التي تشتهر بها المملكة العربية السعودية وتم تنقلها إلى الشرق الأوسط بأكمله عن طريق الشيفات وتقدم في العديد من المطاعم حيث تتميز بطعمها اللذيذ وفائدتها الكبيرة لاحتوائها علي مكونات عديدة. سر عمل الكبسة السعودي خطوة بخطوة سوف نقدم لكم طريقة عمل الكبسة السعودي بكل أسرارها بمكونات سهله وبسيطة وبطريقة تحضير بسيطة مكونات الكبسة السعودي ثلاث ثمرات من الطماطم

عود من القرفة

ربع ملعقة فلفل اسود

نصف كوب زيت ذره

ثلاث قرون فلفل احمر

10 حبات قرنفل

كيلوغرام دجاج

ملعقة بهار مشكل كبيرة الحجم

بصلتين

ثلاث ملاعق معجون طماطم كبيرة الحجم

ملح

ثلاث أكواب أرز ذو حب حبة طويلة طريقة تحضير الكبسة السعودي نضع القليل من الزيت في وعاء ونضيف إليه الثوم والبصل ونقلب جيدا حتى يذبل البصل ثم نضيف الفلفل ولو مي ويقلب الخليط جيدا حتى يصبح لون البصل ذهبي.

نضع معجون الطماطم على الخليط ويقلب حتى يجف قليلا ثم نضع الطماطم المفرومة والبهارات ونقلب ويترك على النار لمدة خمس دقائق.

نضيف الدجاج ثم نغطي الخليط بالماء على درجه حراره متوسطة حتى ينضج.

نرفع الدجاج من الخليط حتى نبدأ في شوائها، ونضيف الأرز ونتركه حتى يصل للغليان ثمن اخته درجة حرارة البوتاجاز و نغطى الأزر حتى ينضج.

ثم نحضر الدجاج للشواء عن طريق مسح الدجاجة بالقليل من صلصة الطماطم ثم نرش القليل من الكركم على سطحها ونضعها في صينيه وندخلها إلى الفرن للشواء.

تقدم مع الأرز الناضج ويوضع فوقه الدجاج.

وأخيراً قد تم تحضير كبسة الدجاج السعودي . طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج سوف نقدم لكم مكونات وطريقة اخري لعمل الكبسة السعودي مكونات كبسة الدجاج ملعقة صغيرة كمون

وملعقة صغيرة ملح

اربع ملاعق سمنه كبيره الحجم

ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة من القرنفل

نصف ملعقة من الشطة

2 عود من القرفة

نصف كوب من النخي الناشف

10 حبات هيل صحيح

2 قرن فلفل اخضر

ست ورقات من ورق الغار

2 حبة بصل مفروم

2 حبه طماطم مقشره مفرومه

اربع أكواب من الأزر

2 حبة من الليمون المجفف

ونستخدم اللوز المقلي للتزيين طريقة تحضير الكبسة السعودي نضع الدجاجة في وعاء عميق ونضع عليها الملح والبهارات المشكلة والفلفل الأسود ونكلمها جيدا حتى تمتد البهارات.

ونضع السمن في مقلاة ونضيف إليها القرفة والهيل والقرنفل وورق الغار واللومى ونقلب جيدا حتى تحمر لونها.

نضع الدجاجة في المقلاة مع البصل والطماطم والشطة والفلفل الأخضر والنخي ومعجون الطماطم والملح والفلفل الأسود.

نضيف للخليط ثمان أكواب ماء ويغطى حتى ينضج تماما بعد ساعه تقريبا على نار متوسطة.

نرفع الدجاجة من الخليط ونشويها في الفرن على الشواية حتى تأخذ لون أحمر ذهبي جميل.

نضع الرز في مرقة الدجاج حتى تغلي ثم نخفض درجة الحرارة حتى يستوي الأرز في خلال ثلث ساعة.

يقدم الأرز مع الفراخ المحمرة في طبق كبير ويزين باللوز. عمر شويل - جدة الكبسة السعودي بالطريقة الأصلية..سر عمل الكبسة السعودي خطوة بخطوة بطريقة سهله وبمكونات بسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكبسة السعودي بالطريقة الأصلية..سر عمل الكبسة السعودي خطوة بخطوة بطريقة سهله وبمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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