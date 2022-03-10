أسهل طريقة لعمل كنافة رمضان في 30 دقيقة فقط زي المحلات بالضبط

بدء العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب هذا الشهر الفضيل بدأت ربات البيوت تبحث بشكل كبير عن الطرق المختلفة لعمل الحلويات الشرقية الرمضانية، والتي يقبل الجميع على تناولها بشكل مستمر في رمضان، فالحلويات بشكل عام طبق رئيسي على مائدة رمضان، حيث يتناولها الصائمون بعد الإفطار لتعويض نسبة السكر والسعرات الحرارية التي فقدها في فترة الصيام، وتعتبر الكنافة من الحلويات الرمضانية والتي عرفت منذ سنوات بعيدة في العالم العربي كله، وهناك الكثير من أنواع الكنافة وحشواتها المتعددة، ولكن ربات البيوت تفضل الكنافة بالمكسرات والتي يتم شرائها من المحلات، ولكن من السهل جدا إعداد الكنافة في البيت في 30 دقيقة فقط زي المحلات بالضبط، فتابعونا من خلال موقعنا ثقفني نوافيكم أسهل طريقة عمل كنافة في رمضان 2022.

أسهل طريقة لعمل كنافة رمضان

لم تكتمل مائدة رمضان إلا بتقديم الحلويات المختلفة، وعلى رأس تلك الحلويات الكنافة والتي تتمتع بطعم رائع للغاية جداً، واشتهرت لكنافة بشكل كبير في مصر وسوريا وفلسطين، وتختلف طريقة تحضيرها من بلدد لأخرى، وارتبطت الكنافة بشهر رمضان بشكل كبير للغاية، فهناك أشخاص لا يتناول الكنافة إلا خلال هذا الشهر ويرددون كنافة رمضان فقط.

المكونات:

كيلو من الكنافة.

نصف كوب سكر بودر.

كأس زبدة مذابة أو سمن حسب الرغبة.

ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

2 كأس من المكسرات المفرومة المشكلة.

مكونات قطر الكنافة:

2 كأس من السكر.

كأس ماء.

عصير ليمونة.

طريقة التحضير: