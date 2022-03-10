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الحل النهائي.. لطرد البلغم والكحة الناشفة ونزلات البرد بدون ادوية ننشر لكم اليوم أقوى مشروب طبيعي لطرد البلغم من الحلق، حيث يعد البلغم أحد المواد اللزجة التي تلتصق في الحلق من الداخل والرئتين ويكون ملئ بالكثير من المواد الملوثة والضارة، ولتراكم البلغم في الحلق عدة أسباب صحية والتدخين أيضًا سبب من أسباب وجود البلغم في الجسم، ويمكنك تحضير عدة مشروبات طبيعية تساهم في طرد البلغم وتليين الحلق تمامًا كما أنها تعالج مشاكل الأنفلونزا ونزلات البرد الحادة والسعال المستمر وغيرها من أعراض البرد. أقوى مشروب طبيعي لطرد البلغم 1. عصير الجزر يعتبر الجزر هو أحد النباتات التي لها قدرة كبيرة على طرد البلغم من الجسم حيث أنه يحتوي على فيتامين سي الذي يقوي مناعة الجسم.

يمكنك تحضير عصير الجزر بتقطيع عدة حبات من الجزر ووضعه في الخلاط الكهربائي حتى يتم طحنه جيدًا ثم أضيفي أربعة أكواب من المياه الفاترة واعصري الجزر جيدًا.

أضيفي ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض إلى الخليط وقومي بتقليبهم جيدًا ويمكنك تناول كوب واحد من العصير كل ساعتين خلال اليوم الواحد. 2. مشروب عسل النحل يعتبر العسل أحد الأطعمة التي لها فائدة عظيمة لكل أنحاء الجسم المختلفة فهو يقضي على الفيروسات والأوبئة التي تتراكم داخل الجسم.

كما أنها تساهم في تقوية مناعة الجسم وطرد السموم منها ويمكنك تحلية الأطعمة بالعسل بدلًا من السكر بالنسبة للأشخاص التي تعاني من السمنة المفرطة.

أحضري كوب كبير من الماء الساخن على العسل ولكن لا يجب تركه حتى يصل إلى درجة الغليان حتى لا يفقد إنزيمات العسل المفيدة.

اتركي الخليط الساخن حتى يبرد قليلًا وأضيفي إليه ملعقة من العسل ويمكنك تزويد الكمية أو تقليلها وتناوليه مرة واحدة يوميًا. 3. شراب الكركم الكركم أحد المكونات التي لها فوائد متعددة للحصة حيث أنه يعمل على تقوية الجهاز المناعي جيدًا ويجعل الجسم أكثر قابلية لمقاومة الأمراض.

أضيفي ملعقة من الكركم إلى كوب من الحليب لتحضير الحليب الذهبي الذي يحتوي على فائدة عظيمة للجسم من الكالسيوم والفيتامينات.

قومي بتحلية المشروب بالعسل الأبيض وقومي بتناول كوب كبير منه يوميًا صباحًا أو قبل النوم. عمر شويل - جدة الحل النهائي.. لطرد البلغم والكحة الناشفة ونزلات البرد بدون ادوية بطريقة طبيعية فعاله 100% - ثقفني

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