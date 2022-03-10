لاكلات رمضان.. خلطة السبع بهارات الهنديه مش هتلاقيها عند العطار كنز في مطبخك هيحلي اكلاتك

لاكلات رمضان.. خلطة السبع بهارات الهنديه مش هتلاقيها عند العطار طريقة عمل خلطة السبع بهارات هي موضوع مقالن اليوم حيث يمكنك الآن تحضير الكثير من الوصفات بواسطة إضافة خلطة السبع بهارات، تعد خلطة البهارات السبع هي وصفة سورية المنشأ فمن المعروف عن المطابخ السورية والمصرية هي الإفراط في وضع بهارات على الأطعمة لزيادة لذتها ونكهتها، وانتقلت وصفة السبع بهارات من المطبخ السوري إلى جميع المطابخ والمطاعم في الوطن العربي وأصبحت واحدة من الوصفات الشهيرة والتي عليها إقبال كبير.

طريقة عمل خلطة السبع بهارات في المنزل

مكونات الطريقة:-

نصف كوب كبير من كل من (الفلفل الأسود المحبب – الكمون المحبب – الكزبرة الجافة – حبوب هيل).

ربع كوب كبير من كل من (قرفة أعواد – مسامير قرنفل).

ملعقة واحدة كبيرة من الزعفران.

طريقة تحضير الخلطة:-

يمكنك استخدام السبع بهارات التي ذكرناها أعلاه في عمل خلطة البهارات السبع في المنزل عبر اتباع الخطوات التالية:-

قومي بوضع الفلفل الأسود والكزبرة وحبة الهيل والكمون مع بعضهم في صينية فرن وأدخليهم إلى الفرن على درجة حرارة هادئة.

بعد أن تتحمص المكونات أضيفي القرنفل والزعفران والقرفة حتى يتم تسخينهم جيدًا ثم أخرجي الصينية من الفرن واتركيها حتى تبرد قليلًا.

ضعي المكونات بداخل المطحنة المنزلية حتى يتم طحنها جميعًا وتصبح خليط ناعم ومتجانس تمامًا.

ثم قومي بوضع الخلطة بداخل برطمان زجاجي أو بلاستيكي نظيف وخزنيها في مكان درجة حرارته دافئة.

طريقة عمل الكفتة المشوية بخلطة السبع بهارات

المكونات:-

نصف ملعقة من خلطة السبع بهارات.

فينو مفتت.

بصلة مفرومة.

ملح.

قرفة.

زيت نباتي.

فحم.

طريقة تحضير الوصفة:-