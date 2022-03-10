نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون عجن اصنعي فطائر المقلاة السائلة بمكونات اقتصادية في دقائق في المقال التالي

فطائر المقلاة السائلة ، من أجمل الأطعمة التي تبحث عنها الكثير من السيدات لصنعها في المنزل بدل من شرائها من الخارج، فيها تمتلك قوام هش ورائع، وتتميز بطعمها الشهي ومذاقها الطيب ورائحتها الجميلة التي تنبعث منها أثناء الطهي، وكثير من الكبار والصغار يفضلون تناولها بكثرة بجانب المقبلات وسلطة الطحينية، وهى على شكل فطائر متوسطة الحجم وشكلها جميل وطعمها رائع، كما يمكن إضافة بعض النكهات الجميلة التي تجعلها طعمها طيب وشهي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر المقلاة السائلة بدون عجن بمكونات اقتصادية وسريعة أحلى من الجاهزة. مكونات فطائر المقلاة السائلة تتكون من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- حبة بطاطس متوسطة الحجم.

٢ حبة من البيض.

٢ مثلث من الجبنة.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتين من البقدونس المفروم.

ملعقتين من الزيت.

كوب ونصف من الدقيق. الحشو طبق صغير من الجبنة الموزريلا.

طبق صغير من الفلفل الرومي الألوان.

نصف كوب من الزيتون الأسود المقطع مكعبات. طريقة التحضير سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير فطائر المقلاة السائلة بدون عجن بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الماء، والبطاطس، والملح، والثوم، ومثلثات الجبنة، الزيت ونخفقهم جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط ناعم. ثم نقوم بتفريغ الخليط في بولة متوسطة الحجم، ثم نقوم بإضافة البقدونس المفروم الخليط ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق للخليط، ثم نقلب بواسطة المضرب اليدوي حتى نحصل على عجينة ثقيلة القوام، نغطي الوعاء لمدة عشر دقائق ونتركه جانباً. طريقة تجهيز فطائر المقلاة السائلة سوف نقدم لكي سيدتي أبسط طريقة لتسوية الفطائر بكل سهولة وهى كالتالي:- نحضر طبق كبير ونضع به الجبنة الموزريلا، والفلفل الرومي، والزيتون ونقلبهم جيداً مع بعض.

ثم نقوم بإحضار طاسة كبيرة ونضعها على نار هادئة وندهنها بقليل من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً.

نأخذ كوب من الخليط السابق، ثم نصب الخليط داخل الطاسة مباشرة حتى يجف ويصبح مثل الدائرة تماماً.

نترك الفطائر بالطاسة حتى يصبح لونها ذهبي من أسفل، ثم نقوم بقلب الفطائر على الوجه الآخر.

ثم نقوم بوضع الحشو في منتصف الفطائر ونغلقها جيداً من الطرف حتى تصبح مثل السندويتش.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، ثم نقوم بوضع الفطائر على طبق التقديم ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا. عمر شويل - جدة بدون عجن اصنعي فطائر المقلاة السائلة بمكونات اقتصادية في دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون عجن اصنعي فطائر المقلاة السائلة بمكونات اقتصادية في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.