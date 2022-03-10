طريقة عمل البسكويت الهش زى المحلات مع اسرار نجاح البسكويت فى المنزل على طريقة زمان

يعتبر البسكويت من الحلويات المنتشرة فى مصر والوطن العربى وخاصة فى رمضان والعيد. وتعتبر طريقة عمل البسكويت وكذلك الكعك من العادات والتقاليد القديمة والتي يحافظ عليها البيت المصرى منذ عقود طويلة. وتعد طريقة عمل البسكويت وكذلك الكعك من الأشياء التي تدخل الفرحة على قلوب المصريين وتعطى شعور بالسعادة لدى البيت المصرى وخاصة فى شهر رمضان المبارك حيث تسعى جميع ربات البيوت والأمهات الى عمل تشكيلة مختلفة من البسكويت والكحك والغريبة والبيتى فور وبعض المعجنات الاخرى. وتقوم بتقديمها الى افراد الاسرة وكذلك الزائرين فى مناسبة العيد. وسوف نوضح خلال السطور التالية طريقة عمل البسكويت كاحد انواع المعجنات والحلويات فى العيد.

خطوات تحضير البسكويت في المنزل افضل من المحلات

هناك الكثير من الوصفات التى تستخدم فى عمل البسكويت بانواعه المختلفة حسب الرغبة فى نوعية البسكويت والاذواق ولكننا فى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نوضح طريقة عمل البسكويت بالنشادر وفى مقالات اخى نوضح طرق عمل البسكويت المختلفة و اليكى سيدتى طريقة عمل البسكويت فى الخطوات التالية مع مراعاة ان المقادير المستخدمة من أهم عوامل نجاح الطريقة.

مكونات عمل بسكويت النشادر بالكيلو

تختلف الكمية التى ترغب فى تجهيزه ربات البيوت من بيت الى بيت حسب الاحتياج وهذة الكميات فى هذة الوصفة يمكن زيادتها او تقليلها حسب الرغبة.

مقدار اتنين كيلو من الدقيق الفاخر.

ثم مقدار كيلو من السمن او الزبدة حسب الرغبة.

مع اربع اكواب من السكر.

كذلك كوب و نصف من الحليب.

عشر حبات من البيض.

خمس ملاعق كبيرة من النشا.

كذلك ملعقتان من النشادر.

ثم ملعقتان من البيكنج.

مع ملعقة ونصف من الفانيليا.

ايضا كوب ونصف من جوز الهند حسب الرغبة.

خطوات وطريقة عمل البسكويت بالنشادر