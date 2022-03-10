نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسكويت الهش زى المحلات مع اسرار نجاح البسكويت فى المنزل على طريقة زمان في المقال التالي
يعتبر البسكويت من الحلويات المنتشرة فى مصر والوطن العربى وخاصة فى رمضان والعيد. وتعتبر طريقة عمل البسكويت وكذلك الكعك من العادات والتقاليد القديمة والتي يحافظ عليها البيت المصرى منذ عقود طويلة. وتعد طريقة عمل البسكويت وكذلك الكعك من الأشياء التي تدخل الفرحة على قلوب المصريين وتعطى شعور بالسعادة لدى البيت المصرى وخاصة فى شهر رمضان المبارك حيث تسعى جميع ربات البيوت والأمهات الى عمل تشكيلة مختلفة من البسكويت والكحك والغريبة والبيتى فور وبعض المعجنات الاخرى. وتقوم بتقديمها الى افراد الاسرة وكذلك الزائرين فى مناسبة العيد. وسوف نوضح خلال السطور التالية طريقة عمل البسكويت كاحد انواع المعجنات والحلويات فى العيد.
خطوات تحضير البسكويت في المنزل افضل من المحلات
هناك الكثير من الوصفات التى تستخدم فى عمل البسكويت بانواعه المختلفة حسب الرغبة فى نوعية البسكويت والاذواق ولكننا فى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نوضح طريقة عمل البسكويت بالنشادر وفى مقالات اخى نوضح طرق عمل البسكويت المختلفة و اليكى سيدتى طريقة عمل البسكويت فى الخطوات التالية مع مراعاة ان المقادير المستخدمة من أهم عوامل نجاح الطريقة.
مكونات عمل بسكويت النشادر بالكيلو
تختلف الكمية التى ترغب فى تجهيزه ربات البيوت من بيت الى بيت حسب الاحتياج وهذة الكميات فى هذة الوصفة يمكن زيادتها او تقليلها حسب الرغبة.
- مقدار اتنين كيلو من الدقيق الفاخر.
- ثم مقدار كيلو من السمن او الزبدة حسب الرغبة.
- مع اربع اكواب من السكر.
- كذلك كوب و نصف من الحليب.
- عشر حبات من البيض.
- خمس ملاعق كبيرة من النشا.
- كذلك ملعقتان من النشادر.
- ثم ملعقتان من البيكنج.
- مع ملعقة ونصف من الفانيليا.
- ايضا كوب ونصف من جوز الهند حسب الرغبة.
خطوات وطريقة عمل البسكويت بالنشادر
- فى وعاء كبير يتم خلط جميع المكونات الجافة من الدقيق والنشا و النشادر والبيكنج بودر وجوز الهند وتخلط المكونات جيدا حتى تتجانس.
- فى وعاء اخر يتم خلط الزبدة او السمن مع السكر وتخلط المكونات حتى نحصل على خليط كريمى القوام ثم اضافة البيض واحدة واحدة حتى ننتهى من الكمية اضافة الحليب مع الاستمرار فى التقليب.
- ثم اضافة خليط البيض والسكر والحليب الى خليط الدقيق والنشا والنشادر مع الاستمرار فى خفق و تقليب المكونات حتى نحصل على عجينة شبه متماسكة او اقرب للتماسك.
- تترك العجينة لمدة نصف ساعة وفى هذه الاثناء نقوم بتسخين الفرن على 180 درجة. و يتم تجهيز صوانى الفرن وتدهن بالزيت او الزبدة.
- وضع العجينة فى ماكينة عمل البسكويت ثم تقطع الى حبات وترص فى صوانى الفرن.
- يتم إدخال صوانى الفرن الى الفرن ويترك البسكويت حتى يأخذ اللون الذهبى او المحمر قليل ثم يخرج من الفرن.
- يترك البسكويت حتى يبرد جيدا ويوضع فى اكياس للحفظ ويقدم حسب الرغبة.
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