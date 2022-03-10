اصنعي بسكويت الشاي نواعم الدايب بكوب دقيق واحد.. جربيه ومش هتندمي

البسكويت بكل أنواعه يعتبر من أفضل أنواع الكوكيز، وهو مفضل جداً من الكبار والصغار ويرغبون في تناولها بشكل دائم، وبسكويت الشاي نواعم من أنواع البسكويت التي تربى عليه أجيال كثيرة ومازال حتى تلك اللحظة من الأنواع المفضلة لدى الكثيرون، حيث يتميز بطعم خطير جداً ومميز للغاية، كما أنه يتميز بقوامه الدايب، كما أنه من الأطعمة المفيدة جداً للغاية لأنه يحتوي على مكونات غذائية مفيدة جداً للجسم، ومن السهل جداً إعداد بسكويت النواعم في البيت بكل سهولة جون تعب ولا مجهود، وسيكون بنفس طعم الجاهز تماماً، فتابعونا فقط ونطلعكم عن طريقة عمل بسكويت الشاي نواعم.

طريقة بسكويت الشاي نواعم

يتمتع بسكويت نواعم بطعم رائع وخطير، يحبه الكبار والصغار وهو من أنواع البسكويت الفريدة في الطعم والقوام الدايب جداً، وعند تحضيره في البيت لا نحتاج لمكونات كثيرة ومكلفة فقط نحتاج لكوب من الدقيق وفنجان من الزبدة، وبعدها سنحصل على أفضل بسكويت للشاي، يمكن تقديمها للأطفال الصغار وللكبار في وجبة الفطار أو وجبة خفيفة مع المشروبات الساخنة.

مكونات بسكويت الشاي نواعم:

كأس كبير دقيق أبيض منخول.

كأس كبير سكر مطحون.

فنجان شاي زبدة طرية.

4 بيضات.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

كأس كبير لبن سائل.

نصف كأس ماء.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير: