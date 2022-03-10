احزر الإفراط في تناول القرفة و الزنجبيل وحبة البركة قد تسبب الوفاة

أضرار الإفراط في تناول الأعشاب الطبيعية بالرغم من فوائدها الكثيرة، إلا أن الإفراط في تناولها يسبب الكثير من الأضرار التي يجب معرفتها، ولذلك سنتناول في هذا المقال أضرار كثرة تناول هذه الأعشاب، مثل القرفة و الزنجبيل وأيضا حبة البركة، حيث أنه من المعروف عن الأعشاب الطبيعية استخدامها قديما في الطب لعلاج الكثير من الأمراض، وأن الإكثار من تناول بعضها قد يؤثر سلبا علي الصحة وبالأخص الكلي و الكبد أيضا.

الإفراط في الأعشاب التالية خطر جدا

القرفة لها أضرار قليلة و محدودة جدا، فهي لاتحدت إلا عند الإفراط في تناولها أو الإكثار من شربها و استخدامها لفترة زمنية طويلة، ويمكن حصر أضرار القرفة في الآتي:

قد تسبب القرفة تهيج وتحسس في الأغشية المخاطية.

يؤدي الإفراط في تناول القرفة إلى اضطراب في الكلي واختلال في وظائفها.

تعمل القرفة على خفض مستويات ضغط الدم، لذلك على اللذين يعانون من انخفاض ضغط الدم الحذر وعدم الإفراط في تناول القرفة.

تخفض القرفة من مستويات السكر في الدم، لذلك على اللذين يعانون من انخفاض السكري، مراعاة قياس السكر في الدم.

ينصح باستشارة الطبيب عند تناول القرفة خاصة لمرضى ضغط الدم والسكري والقلب، لتجنب تعارض القرفة مع أي دواء أخر، ولا يجب أخذ القرفة كبديل لأي دواء آخر.

الزنجبيل من المعروف لدينا أن للزنجبيل الكثير من الفوائد، ولكن في بعض الأحيان يكون ضررا على الإنسان وخاصة عند الإكثار من تناوله، حيث أنه من الممكن أن يتسبب في الأضرار التالية:

الإكثار من الزنجبيل يسبب تسارع دقات القلب.

تناول الزنجبيل بكميات كبيرة توتر وهبوط في الجهاز العصبي المركزي.

قد يسبب أعراض حادة عند تناوله مع بعض الأعشاب التي تعمل تخثر الدم مثل البابونج والقرنفل والحبة.

يجب على مريض المرارة عدم تناول الزنجبيل أبدا، لأنه يؤثر سلبا عليه ويزيد من الأعراض الجانبية الغير مرغوب فيها.

يعمل الزنجبيل على خفض مستوى السكر في لذلك على أصحاب مرضي السكر المنخفض تجنب تناول الزنجبيل للحفاظ على صحتهم وعدم الدخول في غيبوبة سكري.

حبة البركة هي بذور استخدمت في الطب البديل لعلاج الكثير من الأمراض وعلى الرغم من ذلك فإن الإفراط في تناول حبة البركة يسبب الكثير من الأضرار كالآتي: