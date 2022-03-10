بدون فرن.. فطير الطاسة بالعجيبنة الطريه الهشه في 5 دقائق هتحضريها لذيذة سريع التجهيز

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بدون فرن.. فطير الطاسة بالعجيبنة الطريه الهشه في 5 دقائق حضري سحور مميز وتعرفي على طريقة تحضير فطير الطاسة، فالسحور هو وجبة هامة في اليوم الرمضاني ولا تقل أهميته عن أهمية وجبة الإفطار، ويمكنك تحضير فطائر الطاسة في وقت قصير تمامًا وليس هناك حاجة إلى استخدام الفرن في التحضير، ويعتبر الفطير أحد الوصفات التي اشتهرت بها المطابخ المصرية وأول اختراعات الفطير كان الفطير المشلتت التي يتم تحضيره خصيصًا في المناطق الريفية، ويمكنك تحضير فطير الطاسة بالطريقة التي سنقوم بتوضيحها الآن. طريقة تحضير فطير الطاسة في المنزل مكونات الطريقة:- نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

بيضتان كبيرتان.

رشة ملح.

سكر أبيض.

لبن طازج.

كوب كبير من الجبن الميكس.

لحمة مفرومة أو البسطرمة.

نصف كوب من الفلفل الألوان.

حبتان من الطماطم المقطعة إلى شرائح.

زيت نباتي للقلي.

ربع كوب من السمنة السايحة.

مشروم بحسب الرغبة. طريقة التحضير:- قومي بوضع الدقيق الأبيض والبيض والسكر والملح في وعاء مناسب وعميق ثم أضيفي الحليب بالتدريج على المكونات.

اعجني الخليط جيدًا واتركيه على ترتاح لمدة خمس دقائق ثم قومي بتقطيع العجينة إلى أجزاء متساوية في الحجم.

قومي بتغطيتها بالدقيق وغطيها بغطاء مناسب واتركيها عشر دقائق حتى تختمر.

أحضري سطح مسطح مناسب وقومي بفرد العجينة على السطح حتى تصبح رقيقة قليلًا .

قومي بفردها بالنشابة أو بيديك ثم ادهنيها بالسمنة وابدئي في حشوها.

قومي بحشو العجينة بالحشوة التي ذكرناها في المكونات وقومي بغلقها على العجينة وفردها مرة أخرى ثم قومي بوضعها بداخل طاسة القلي في الزيت الساخن.

قلبي العجينة بداخل الطاسة على جميع جوانبها حتى تحمّر ويصبح لونها ذهبيًا وأخرجيها من الطاسة على مناديل ورقية تمتص الزيت.

كرري الخطوة السابقة مع الكرات العجينية المتوفرة لديك حتى تنتهي الكمية وابدئي في تناولها وتقديمها. ملاحظات لنجاح وصفة فطير الطاسة استخدام الدقيق متعدد الاستخدامات والمنخول جيدًا مهم في تحضير الفطير.

نوع الخميرة هام جدًا لنجاح تحضير كل وصفات المعجنات.

يجب وضع حشوات متساوية في كل قطعة عجينية محشوة باللحم.

إضافة الخل إلى الخبز يساهم في الحفاظ على الفطائر طازجة وتخزينها لفترة جيدة. عمر شويل - جدة بدون فرن.. فطير الطاسة بالعجيبنة الطريه الهشه في 5 دقائق هتحضريها لذيذة سريع التجهيز - ثقفني

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