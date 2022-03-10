نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجبنة الرومى فى البيت بمكونات بسيطة وطعم مثل الجاهزة بأقل تكلفة في المقال التالي
طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت، أصبح لا يمكن الاستغناء عن الجبن الرومي في حياتنا اليومية فهي من أكثر أنواع الجبن التي نقوم باستخدامها في العديد من الوصفات والاكلات و من أكثر المقبلات التي تقدم على مائدة الفطار و العشاء، كما يفضل الأطفال و الجميع سندويتشات الجبنة الرومي لأنها من أنواع الجبن الخفيفة و اللذيذة و المختلفة عن الأنواع الأخرى، ولذلك نقوم بشرائها من الخارج و السوبر ماركت دائما وأصبح هذا مكلف الثمن كثيراً على أفراد الأسرة، ومن هنا حرصنا على تقديم طريقة تحضير الجبنة الرومي في البيت بأقل تكلفة و بدون مجهود وبطعم مثل الجاهزة تمامًا.
مقادير الجبنة الرومي البيتي
- كيلو لبن كامل الدسم.
- علبة زبادى بلدى
- فلفل أسود صحيح حسب الرغبة.
- ثلث كوب ماء مثلج.
- ملعقة صغيرة ملح.
- حبة من البطاطس المهروسة.
- 2 ملعقة قشطة.
طريقة عمل الجبن الرومى البيتي
- في البداية نحضر أن يكون الحليب المستخدم كامل الدسم.
- بعد ذلك نقوم بوضع الحليب في وعاء كبير ونقوم بوضعه على نار متوسطة حتى يغلى الحليب.
- ثم نقوم بإضافة الزبادي على الحليب بعد أن يغلي الحليب مع التقليب بالمضرب اليدوي يمين ويسار حتى يختلط، نستمر في التقليب لمدة 5 دقائق على نار هادئة.
- نرفع الحليب من على النار ونضعه على جنب حتى يبرد.
- بعد ذلك نأتي بثلث كوب من الماء ونقوم بوضع الملح و الفلفل الأسود الصحيح ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يختلط الملح مع الماء.
- ثم نضيف الماء المثلج على الحليب والزبادي ونخلطهم مع بعضهم حتى يمتزج المكونات مع بعضهم.
- لابد من تقليب خليط الجبنة الرومي جيدا بالمضرب اليدوي لكى لا يحدث تكتلات في الخليط.
- نأتي البطاطس ونقوم بهرسه جيدًا حتى يصبح قوامهما ناعم نضيف عليها القشطة ونقلبها مع البطاطس.
- نضيف خليط البطاطس و القشطة على خليط الجبنة الرومي ونقلبهم مع بعضهم حتى يصبح قوامهم يمتزجا.
- بعد ذلك نأتي بشاشة ونقوم بوضع خليط الجبنة الرومي داخل الشاش و نقوم بعصره جيدًا حتى يتخلص الجبنة من السوائل المتواجدة به.
- نتركها في الشاش في مصفاة لمدة 12 ساعة مع الضغط عليها عصرها كل فترة لكي تتخلص من السوائل.
- بعد ذلك نقوم بوضع خليط الجبنة الرومي في شاش أخرى نظيف و نقوم بوضع داخل مصفاة ونضع عليه شئ ثقيل لمدة 4 ساعات لكى تتماسك ويصبح قوامها متماسك مثل الجاهزة.
- ثم نقوم بوضعه في الثلاجة لمدة ساعتين و نقوم بتقطيعها شرائح رفيعة و تقدم الجبنة الرومي للطعام بالصحة والهنا.
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