طريقة عمل الجبنة الرومى فى البيت بمكونات بسيطة وطعم مثل الجاهزة بأقل تكلفة

طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت، أصبح لا يمكن الاستغناء عن الجبن الرومي في حياتنا اليومية فهي من أكثر أنواع الجبن التي نقوم باستخدامها في العديد من الوصفات والاكلات و من أكثر المقبلات التي تقدم على مائدة الفطار و العشاء، كما يفضل الأطفال و الجميع سندويتشات الجبنة الرومي لأنها من أنواع الجبن الخفيفة و اللذيذة و المختلفة عن الأنواع الأخرى، ولذلك نقوم بشرائها من الخارج و السوبر ماركت دائما وأصبح هذا مكلف الثمن كثيراً على أفراد الأسرة، ومن هنا حرصنا على تقديم طريقة تحضير الجبنة الرومي في البيت بأقل تكلفة و بدون مجهود وبطعم مثل الجاهزة تمامًا.

مقادير الجبنة الرومي البيتي

كيلو لبن كامل الدسم.

علبة زبادى بلدى

فلفل أسود صحيح حسب الرغبة.

ثلث كوب ماء مثلج.

ملعقة صغيرة ملح.

حبة من البطاطس المهروسة.

2 ملعقة قشطة.

طريقة عمل الجبن الرومى البيتي