أفضل طريقة لعمل كفتة البطاطس بالجبنة في المنزل بخطوات بسيطة

طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة، نقدم لكم اليوم أحبابنا الكرام طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة الشهية بطريقة سهلة جداً وبسيطة وسريعة، حيت تعتبر الأكلة المحببة والمفضلة أيضاً للأطفال، وتعتبر وجبات البطاطس عموماً هي الوصفات الأسهل التي تبحث عنها ربات المنزل حتى تقوم بالتفنين في أنواع أطباق البطاطس الشهية، ولهذا نقدم لكم في هذه الوصفة السهلة لعمل طبق كفتة البطاطس بالجبنة، نرجو أن تنال إعجاب الجميع صغاراً كانوا أو كباراً.

طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة

تحضر البطاطس بعدة طرق مختلفة ومتنوعة، فيمكن تحضيرها كصينية بطاطس بالطماطم في الفرن، أو مقلية، أو مسلوقة أو يمكن تحضيرها كأصابع كفته محشيه بالجبنة، أو اللحم المفروم وغيرها، فهي في جميع الحالات طعمها لذيذ ويحبها العديد من الأشخاص، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج بذل مجهود، فمكوناتها اقتصادية وموجودة في كل مطبخ.

عدد 2 بيضة.

خمس حبات بطاطس مسلوقة.

رشه ملح، رشه فلفل أسمر، بابريكا وتوابل حسب ما تفضلوه.

جبنه للحشو حسب الرغبة.

كمية من البقسماط الناعم للتغطية.

مقدار مناسب من الزيت للقلي.

طريقة التحضير

نقوم بسلق كمية البطاطس كامله ثم نهرسها في العجان هرساً جيداً حتى تصبح ناعمة.

أضيفي رشه الملح والفلفل والبهارات حسب الرغبة، ثم نقوم بتشكيل البطاطس إلى كرات ثم نحشوها بالجبن ثم نعيد تكويرها.

نغمس الكرات في البيض المخفوق مع الملح، ثم في البقسماط المطحون الناعم.

نقوم بوضع كرات البطاطس المغموسة بالبقسماط في الزيت الغزير الساخن حتى يغطي الزيت كرات البطاطس كاملة من جميع الاتجاهات ونتركها على النار حتى تنضج جيداً ويصبح لونها ذهبياً من كل الاتجاهات.

نقوم بإخراجها علي ورق مناديل مطبخ حتى تمتص الزيت الزائد.

ثم نقوم بوضع كرات البطاطس في طبق التقديم وتقدم ساخنة مع تزيين طبق التقديم ببعض أوراق الخص وقطع الجزر وقطع الخيار أو كما تحبون من خضراوات.

الآن قد قدمنا لكم طريقة عمل كفتة البطاطس بالجبنة الشهية بطريقة سهلة وسريعة ومبسطة، نرجو أن تكون حازت على إعجابكم، ولمزيد من الوصفات نرجو ترك تعليق وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن، ودمتم بصحّة وعافية.