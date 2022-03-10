نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مشروبن السوبيا البيضاء بطعمها اللذيذ في المنزل في المقال التالي
يعد مشروب السوبيا هو نوع من أنواع المشروبات المشهورة والمعروفة في الوطن العربي وفي السعودية وخاصة في مكة المكرمة، كما يتم تحضيرها عادة في شهر رمضان المبارك حيث لا تخلو اي مائدة من موائد الافطار من مشروب السوبيا، كما أن مشروب السوبيا نوعان نوع سوبيا بيضاء ونوع سوبيا حمراء، حيث يتميز بمذاقها المنعش وقدرته الكبيرة على ترطيب الجسم، وحيث تتنوع الطرق التي يمكن تحضيره السوبيا البيضاء، فمنه ما يعد بجوز الهند أو بالموز أو بالأرز، وكما أن مشروب السوبيا من المشروبات المحببة لدى كثير من الناس وخاصة الأطفال، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، لما تعطيه من ترطيب وإنعاش للجسم، وسنقدم لكم اليوم طريقة عمل السوبيا البيضاء في البيت بكل سهولة وبطريقة مضمونة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل السوبيا البيضاء
المكونات:
- ربع كوب من الأرز المطحون.
- أثنين كوب من الماء الساخن.
- عود من القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من خلاصة فانيليا.
- كوب ونصف من حليب جوز الهند.
- كوب ونصف من الحليب.
- ثلثا كوب من السكر مذوب في ربع كوب من الماء المغلي.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار برطمان مناسب ثم ضعي فيه ربع كوب من الأرز المطحون مع عود من القرفة ثم يضاف إليهم أثنين كوب من الماء الساخن وبعد ذلك اتركي المزيج حتى يبرد ثم أغلقي البرطمان جيداً واتركيه على حرارة الغرفة لمدة ثمان ساعات على الأقل تقريباً.
- الخطوة الثانية قومي بإزالة عود القرفة من البرطمان وبعد ذلك قومي بإحضار الخلاط الكهربائي ثم ضعي المزيج في الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعماً وبعد ذلك قومي بتصفية المزيج.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار إبريق مناسب ثم ضعي فيه ضعي ثلثا كوب من السكر المذوب في الماء المغلي مع كوب ونصف من حليب جوز الهند وكوب ونصف من الحليب ثم بعد ذلك يضاف إليهم نصف ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا وبعد ذلك ضيفي مزيج الأرز اخلطيهم جيداً وبعد ذلك قومي بوضع مشروب السوبيا البيضاء في الثلاجة حتى يبرد وبعد ذلك أصبح مشروب السوبيا جاهزاً للتقديم إلى أفراد أسرتك على الإفطار في رمضان.
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