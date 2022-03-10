طريقة عمل مشروبن السوبيا البيضاء بطعمها اللذيذ في المنزل

يعد مشروب السوبيا هو نوع من أنواع المشروبات المشهورة والمعروفة في الوطن العربي وفي السعودية وخاصة في مكة المكرمة، كما يتم تحضيرها عادة في شهر رمضان المبارك حيث لا تخلو اي مائدة من موائد الافطار من مشروب السوبيا، كما أن مشروب السوبيا نوعان نوع سوبيا بيضاء ونوع سوبيا حمراء، حيث يتميز بمذاقها المنعش وقدرته الكبيرة على ترطيب الجسم، وحيث تتنوع الطرق التي يمكن تحضيره السوبيا البيضاء، فمنه ما يعد بجوز الهند أو بالموز أو بالأرز، وكما أن مشروب السوبيا من المشروبات المحببة لدى كثير من الناس وخاصة الأطفال، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، لما تعطيه من ترطيب وإنعاش للجسم، وسنقدم لكم اليوم طريقة عمل السوبيا البيضاء في البيت بكل سهولة وبطريقة مضمونة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل السوبيا البيضاء

المكونات:

ربع كوب من الأرز المطحون .

أثنين كوب من الماء الساخن .

عود من القرفة .

نصف ملعقة صغيرة من خلاصة فانيليا .

كوب ونصف من حليب جوز الهند .

كوب ونصف من الحليب .

ثلثا كوب من السكر مذوب في ربع كوب من الماء المغلي .

طريقة التحضير :