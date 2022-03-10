نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضيفي هذا المكون لشعرك لتنعيم بشعر طويل وكثيف الجميع يحسدك عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة تطويل الشعر من الوصفات التي لها أهمية خاصة عند السيدات، لأن الشعر هو تاج المرأة وزينتها، وفي الفترة الأخيرة ظهر مصطلح جل بذور الكتان، وهو من المستخلصات الطبيعية التي لها فوائد هامة في الحصول على شعر صحي، وسوف نقدم عدد من الوصفات التي يدخل جل بذور الكتان فيها كمكون رئيسي من أجل تطويل الشعر، فهيا بنا نتعرف على هذه الوصفات حتى يمكن تطبيقها بكل سهوله.

فوائد جل بذور الكتان

بذور الكتان أصبح لها اهتمام خاص بعد التعرف على فوائدها في تركيب وفرد الشعر، وذلك بسبب احتوائه على عناصر غذائية هامة، وهذه هي أهم فوائد جل بذور الكتان للشعر:

يحتوي على نسبةٍ عالية من الأوميجا 3، وهي تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي، كما يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم.

يوجد به نسبة عالية من مضادات الأكسدة والتي لها دور هام في الحفاظ على صحة وشباب الأنسجة ويرجع ذلك إلى وجود معدن المنغنيز.

بذور الكتان بها نسبة عالية إلى فيتامين ه‍ ، وهو من الفيتامينات التي تلعب دور هام في منع تقصف الشعر وكذلك تعزيز نمو الشعر بصورة واضحة وهذا ما يزيد من فرصة تطويل الشعر.

وصفة تطويل الشعر مع جل بذور الكتان

بعد التعرف على الفوائد التي تعود على السعر من استخدم ل بذور الكتان يحب أن نضع الطريقة التي يمكن من خلالها الحصول على جل بذور الكتان من أجل تحضير الوصفات من خلاله.

طريقة الحصول على جل بذور الكتان

يُحضير جل بذور الكتان عن طريق غلي القليل من بذور الكتان مع كمية قليلة من الماء الساخن، وبعد ذلك يتم عصر نصف ليمونة على الخليط السابق، ويترك يغلي جيداً لعدة دقائق، وبعد ذلك يرفع من على النار ويترك حتى يبرد.

طريقة تطبيق وصفة جل بذور الكتان

بمجرد الحصول على جل بذور الكتان يمكن استخدامه سواء كان بمفرده أو عن طريق دمجه مع مجموعة من الزيوت الغذائية، سواء كان زيت الزيتون البكر أو زيت جوز الهند، من أجل الحصول على ماسك غني بالفيتامينات يعمل على تطويل وتنعيم الشعر.