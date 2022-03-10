اصنعي في منزلك صينية الكوسة بالبشاميل بطريقة مضمونة

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تعد الكوسة من بين الأطعمة التى يفضلها البعض من الاشخاص، وحيث يتم إعدادها فى كثير من المناسبات المختلفة وكذلك فهى تعد من الأطباق الرئيسية التى تسعى كل ست بيت المصرية إلى إعداده كما يمكن إعدادها بطرق مختلفة، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل بطريقة سهلة وشهية في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل المكونات: كيلو جرام من الكوسة .

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم .

أثنين حبة من البصل المبشور .

أثنين ملعقة كبيرة من السمنة .

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم .

ذرة من ملح الطعام .

ذرة من الفلفل الأسود .

ذرة من جوزة الطيب .

كيلو جرام من اللبن للبشاميل .

أربع ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض للبشاميل .

أربع ملاعق كبيرة من السمن اللين للبشاميل . طريقة التحضير : الخطوة الأولي قومي بإحضار مقلاة يم ضعي فيه الزيت ونتركها على نار متوسطة حتى تسخن ثم بعد ذلك نضيف البصل المبشور مع التقليب المستمر حتى يتغير لونه البصل للون الأصفر . الخطوة الثانية قومي بإضافة اللحم المفروم للبصل مع التقليب قليلاً ثم نضيف بعد ذلك الصلصة مع ذرة من الملح والفلفل الأسود ونستمر في التقليب حتى ينضج اللحم المفروم نصف سواء . الخطوة الثالثة قومي بإحضار حبات الكوسة ونغسلها جيدًا بالماء ثم نصفيها جيداً من الماء حتى تجف وبعد ذلك نقشر حبات الكوسة و نقطعها لشرائح متوسطة الحجم وبعد ذلك في نفس المقلاة قومي بإضافة الزبد ونتركها على نار متوسطة حتى تسيح ثم بعد ذلك نضيف لها شرائح الكوسة ونقلبها في السمن ونضيف لها ذرة من الملح والفلفل الأسود ونستمر في التقليب حتى تتشوح . الخطوة الرابعة ابدائي في تحضير البشاميل من خلال إحضار وعاء مناسب ثم ضعي فيه السمن ونتركه على نار متوسطة حتى تسيح ثم نضيف بعد ذلك الدقيق ونقلبه في السمن حتى يتحول لونه لأصفر ثم نضيف اللبن بالتدريج للدقيق مع التقليب بسرعة حتى نحصل على قوام البشاميل الكريمي ثم نضيف ذرة من الملح والفلفل الأسود الخطوة الخامسة قومي بإحضار صينية مناسبة وبعد ذلك قومي بتحضير الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة ثم قومي بدهنهم بالبشاميل ثم نضع نصف كمية الكوسة المشوحة على شكل طبقة ثم نضع اللحم المفروم على شكل طبقة ثم طبقة اخيرة من الكوسة المشوحة المتبقية ونسكب على الوجه الصينية البشاميل ثم قومي بإدخال صينية الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة إلى الفرن لمدة نصف ساعة حتى يتم النضج وبعد مرور الوقت أصبحت جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة اصنعي في منزلك صينية الكوسة بالبشاميل بطريقة مضمونة - ثقفني

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