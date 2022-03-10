طويقة عمل الخشاف المصري خطوة بخطوة في منزلك

يعتبر الخشاف نوعاً من أنواع الحلويات اللذيذة والمغذية، لانه يحتوي على نقيع الفواكه المجففة والمضافة إليها المكسرات المقشرة، وفي شهر رمضان المبارك يكثر التنويع في تحضير العصائر لتعويض كمية المياه التي تم فقدها خلال فترة الصيام، وحيث أن مصر تشتهر بعصير الخشاف، فهو يعتبر من أهم وأشهى العصائر عند الشعب المصري ولا يمكن الاستغناء عنه في شهر رمضان المبارك، حيث يتكون الخشاف من مجموعة من الفواكه المجففة، لذلك يكون ذا قيمة غذائية مهمة لصحة الإنسان، كما أن عصير الخشاف يزود الجسم بالمعادن والعناصر التي تم فقدانها خلال فترة النهار، كما يحارب العطش وكما أن تحضير خشاف رمضان يعتبر من الأمور البسيطة، فهو لا يحتاج إلى جهد كبير في تحضيره، كما أن مكوناته متوفرة في جميع المحال التجارية، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الخشاف المصري في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الخشاف المصري

المكونات:

ربع كيلو جرام من قمر الدين مقطع إلى مكعبات صغيرة .

ثلاث أكواب من الماء .

ثلاث أرباع كوب من السكر .

ملعقة صغيرة من ماء الورد .

أثنين ملعقة كبيرة من الصنوبر .

نصف كوب من التين المجفف والمقطع .

نصف كوب من المشمش المجفف والمقطع .

نصف كوب من الخوخ المجفف والمقطع .

ربع كوب من اللوز المقشر والمقطع .

ربع كوب من الزبيب .

ربع كوب من الفستق الحلبي المطحون حسب الرغبة .

طريقة التحضير :