نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طويقة عمل الخشاف المصري خطوة بخطوة في منزلك في المقال التالي
يعتبر الخشاف نوعاً من أنواع الحلويات اللذيذة والمغذية، لانه يحتوي على نقيع الفواكه المجففة والمضافة إليها المكسرات المقشرة، وفي شهر رمضان المبارك يكثر التنويع في تحضير العصائر لتعويض كمية المياه التي تم فقدها خلال فترة الصيام، وحيث أن مصر تشتهر بعصير الخشاف، فهو يعتبر من أهم وأشهى العصائر عند الشعب المصري ولا يمكن الاستغناء عنه في شهر رمضان المبارك، حيث يتكون الخشاف من مجموعة من الفواكه المجففة، لذلك يكون ذا قيمة غذائية مهمة لصحة الإنسان، كما أن عصير الخشاف يزود الجسم بالمعادن والعناصر التي تم فقدانها خلال فترة النهار، كما يحارب العطش وكما أن تحضير خشاف رمضان يعتبر من الأمور البسيطة، فهو لا يحتاج إلى جهد كبير في تحضيره، كما أن مكوناته متوفرة في جميع المحال التجارية، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الخشاف المصري في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الخشاف المصري
المكونات:
- ربع كيلو جرام من قمر الدين مقطع إلى مكعبات صغيرة.
- ثلاث أكواب من الماء.
- ثلاث أرباع كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد.
- أثنين ملعقة كبيرة من الصنوبر.
- نصف كوب من التين المجفف والمقطع.
- نصف كوب من المشمش المجفف والمقطع.
- نصف كوب من الخوخ المجفف والمقطع.
- ربع كوب من اللوز المقشر والمقطع.
- ربع كوب من الزبيب.
- ربع كوب من الفستق الحلبي المطحون حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار عاء عميق ثم ضعي فيه قطع قمر الدين مع أثنين كوب من الماء الساخن ثم بعد ذلك يضاف إليهم السكر واتركي المكونات جانباً لمدة ساعة.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء آخر ثم ضعي فيه نصف كوب من التين مع نصف كوب من المشمش ثم يضاف إليهم نصف كوب من الخوخ وبعد ذلك ضيفي ماء الورد وكوب من الماء الساخن واتركي المكونات جانباً لمدة نصف ساعة.
- الخطوة الثالثة قومي بوضع الفاكهة في مصفاة حتى تزول منها السوائل مع الإحتفاظ بماء النقع جانباً ثم بعد ذلك قومي بإحضار الخلاط الكهربائي ثم ضعي فيه قطع قمر الدين في وعاء الخلاط الكهربائي وضيفي ماء نقع الفاكهة واخلطي حتى ذوبان القطع.
- الخطوة الرابعة قومي بإحضار وعاء متوسط الحجم ثم ضعي فيه الفاكهة المجففة واللوز والصنوبر والزبيب وبعد ذلك أسكبي مزيج قمر الدين واخلطي المكونات حتى تتداخل مع بعضها البعض وبعد ذلك وزعي المزيج في كاسات للتقديم وادخليها إلى الثلاجة لمدة ساعتين ثم زيني كاسات قمر الدين بالفستق الحلبي وقدميها إلى أفراد أسرتك.
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