اصنعي البقلاوة على طريقة عش البلبل اللذيذة بالمكسرات

تعتبر البقلاوة واحده من أشهر الحلويات التي كانت تعتاد عليها الأمهات وتحضيرها في جميع المنازل بسهولة ومذاق شهي حتى أن المنازل لا تخلو منها في شهر رمضان وكذلك إعداد البقلاوة في الأعياد والمناسبات فهي من الحلويات التي يتم تقديمها في كثير من الأوقات، وفي ذلك الوقت أصبح الجميع يقوم بالإبداع في طرق التحضير لذلك يتم تحضير البقلاوة بشكل مختلف من أمثلة البقلاوة على طريقة عش البلبل التي تعتبر الأشهر في المحلات حيث يتم إعدادها ملفوفة بشكل دائري وتعتبر تلك الطريقة تم التوصل إليها من المطبخ السوري الذي يصنف أفضل المطابخ العربية التي تقوم بالتشكيل في تحضير الحلويات بشكل شهي ومميز وإذا كنت ترغب في التعرف على طريقة تحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير البقلاوة عش البلبل

ترغب الأمهات وأفراد الأسرة في التجديد من طرق تحضير الحلويات بدلاً من الطرق العادية المعروفة لدى الجميع فإن أفراد الأسرة بطبيعة رغبتها تنجذب إلى الأشياء الجديدة خاصه من الحلويات التي يتم تحضيرها في المطاعم وهذا ما تلعب عليه محلات الحلويات الضخمة حيث تقوم بتحضير الحلويات بأشكال مزخرفة جديدة مختلفة عن الطرق التقليدية.

مكونات التحضير:

مقدار نصف كيلو جرام من عجينة البقلاوة.

ملعقتين كبيرتين من الزبدة السائلة.

كأس صغيرة من الزبدة.

مكسرات من الكاجو والفستق الحلبي أو مكونات حسب الرغبة.

قطر.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولي نقوم بتحضير وعاء ثم نضع فيه الزبدة أولاً بالإضافة إلي الزبدة كما هي ووضعهم على نار هادئة وتقليبهم معاً. تحضير رقائق البقلاوة وباستخدام فرشاة صغيرة خاصة بأدوات المطبخ نقوم بدهن رقائق البقلاوة بالزبدة والسمنة المذابة. تحضير عصاة الشيش الرفيعة ونقوم بلف عليها رقائق البقلاوة ثم نقوم ببرمها نقوم بسحب العصاة الرفيعة بعد الإنتهاء ثم رصها في طبق مناسب. نقوم بتكرار ذلك في باقي رقائق الدوائر، نقوم بتحضير صينية مناسبة ووضع فيها البقلاوة مشكلة على هيئة عش البلبل ثم دهنها مرة أخرى بالزيت بالفرشاة. توزيع المكسرات المتوفرة التي سبق ذكرها في منتصف البقلاوة وإضافة ملعقة من الزبدة على وجه البقلاوة ثم نقوم بإدخال صينية البقلاوة في الفرن مدة ربع ساعه بحيث يصبح لونها أصفر ذهبي. عند خروج البقلاوة يجب تجهيز القطر وسكبه عليها بارداً وبعد ذلك يمكنك تقديمها عندما تبرد.

ملحوظة:

يجب أن يتم وضع صينية الفرن الخاصة بالبقلاوة في الفرن على الرف الشبكي على درجة حرارة متوسطة تعادل 180 درجة مئوية حتى تنضج جيداً.