نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لذيذة وشهية كيكة البسبوسة في المنزل بأقل التكاليف بالخطوات بطعم رائع في المقال التالي
كيكة البسبوسة من أفضل أنواع الكيكات الطرية اللذيذة، من أشهى أنواع الحلويات، فهي مزيج من الكيكة والبسبوسة، حيث تتكون من دقيق الحلويات الأبيض، ودقيق السميد الذي يستخدم في عمل البسبوسة، وفي عمل بلح الشام وحلويات أخرى عديدة، يحبها الأشخاص ويأكلونها في الإفطار كوجبة خفيفة، مع كوب المشروب المفضل لهم، شاي أو قهوة أو ينسون أو نسكافيه أو أي مشروب آخر يريدون أن يتناولونه في الإفطار، ويمكن أن يتناولون كيكة البسبوسة في وقت العشاء أو في أي وقت في النهار كسناكس خفيف بين الوجبات، ويوجد طرق مختلفة لعمل كيكة البسبوسة، يريدون أن ينوعون في أنواع الحلويات المختلفة، لكي يحب الأطفال الحلويات وبأنواع مختلفة، ويقومون بالبحث لمعرفة طريقة عمل أفضل أنواع كيكة البسبوسة في المنزل.
مكونات تحضير كيكة البسبوسة في المنزل
- نصف كوب من دقيق السميد.
- مقدار نصف كوب من دقيق الحلويات الأبيض.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- مقدار نصف كوب زبادي.
- ربع كوب من جوز الهند الأبيض.
- ربع كوب من الزيت.
- عدد بيضتين صغيرة الحجم.
- نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقتين صغيرة من الفانيليا.
طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل
- في الخلاط الكهربي نقوم بضرب البيض والسكر في الخلاط ونقوم بوضع الفانيليا على البيض.
- نقوم بإضافة الزيت النباتي، ونصف علبة الزبادي، ونستمر في الخلط حتى ينعم السكر وتتجانس المكونات معًا.
- يتم إضافة نصف كوب السميد، وجوز الهند ونستمر في التقليب والعجن، ونستمر في التقليب.
- نقوم بنخل نصف كوب الدقيق الأبيض، ونضع عليه البيكنج بودر جيدًا، ونستمر في العجن ولكن تتكون لنا عجينة ليست طرية، ولكن تكون مكرملة، ونشفة قليلا بسبب عدم وجود أي مادة سائلة في العجينة.
- اختيار صينية حجم ومقاس مناسب العجينة، ونقوم بإضافة الزيت، أو ورق زبدة، ونقوم بفرد العجينة في الصينية بشكل متساوي ونفردها جيدًا.
- بعد ذلك نقوم بتجهيز الفرن على درجة حرارة مرتفعة ونقوم بادخال الصينية في الفرن، ونتابع كيكة البسبوسة في الفرن حتى تزداد في الحجم وتنضج، ويكون لونها لون البسبوسة البرتقالي، وتمام نضجها.
- بعد ذلك نقوم بسقيها بالشربات المجهز والبارد، ويتم صبه عليها بالكامل، وتترك لتبرد وتقطع وتقدم.كيكة البسبوسة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لذيذة وشهية كيكة البسبوسة في المنزل بأقل التكاليف بالخطوات بطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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