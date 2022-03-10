لذيذة وشهية كيكة البسبوسة في المنزل بأقل التكاليف بالخطوات بطعم رائع

كيكة البسبوسة من أفضل أنواع الكيكات الطرية اللذيذة، من أشهى أنواع الحلويات، فهي مزيج من الكيكة والبسبوسة، حيث تتكون من دقيق الحلويات الأبيض، ودقيق السميد الذي يستخدم في عمل البسبوسة، وفي عمل بلح الشام وحلويات أخرى عديدة، يحبها الأشخاص ويأكلونها في الإفطار كوجبة خفيفة، مع كوب المشروب المفضل لهم، شاي أو قهوة أو ينسون أو نسكافيه أو أي مشروب آخر يريدون أن يتناولونه في الإفطار، ويمكن أن يتناولون كيكة البسبوسة في وقت العشاء أو في أي وقت في النهار كسناكس خفيف بين الوجبات، ويوجد طرق مختلفة لعمل كيكة البسبوسة، يريدون أن ينوعون في أنواع الحلويات المختلفة، لكي يحب الأطفال الحلويات وبأنواع مختلفة، ويقومون بالبحث لمعرفة طريقة عمل أفضل أنواع كيكة البسبوسة في المنزل.

مكونات تحضير كيكة البسبوسة في المنزل

نصف كوب من دقيق السميد.

مقدار نصف كوب من دقيق الحلويات الأبيض.

نصف كوب من السكر الناعم.

مقدار نصف كوب زبادي.

ربع كوب من جوز الهند الأبيض.

ربع كوب من الزيت.

عدد بيضتين صغيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقتين صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل كيكة البسبوسة في المنزل