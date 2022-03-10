اصنعي بنفسك بسكويت بنكهة جوز الهند اللذيذة في المنزل بسهولة

تعتبر المعجنات في بداية تداولها كانت مجرد أشياء تقليدية يتم تحضيرها بشكل سادة خالية من النكهات وعلى الرغم من ذلك إلا أنها كانت محببة ويتم تحضيرها بطريقة اقتصادية وموفرة للجميع حيث ظهرت أنواع كثيرة في ذلك الوقت ولكن تحتاج إلى مكونات مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى الإضافات باهظة الثمن من المكسرات وغيرهم من الإضافات، وعند تحضير البسكويت كان يتم تحضير البسكويت من الدقيق فقط بالإضافة إلى البيض أو نكهة الفانيليا ولكن حالياً يمكن الإبداع والتشكيل في تحضير البسكويت بسهولة بمكونات متوفرة لديك مثل جوز الهند الذي يعتبر من أكثر المكونات المستخدمة في تحضير المعجنات لذلك ننقل لكم اليوم طريقة تحضير بسكويت جوز الهند الشهي في المنزل بسهوله عبر هذا المقال.

طريقة تحضير بسكويت جوز الهند

يعتبر جوز الهند من أشهر المكسرات العالمية التي يتم استخدامها في جميع الحلويات وكذلك المعجنات بسبب نكهة جوز الهند التي يتمتع بها وتعتبر محببة لدى الجميع فلا يوجد أحد لا يحب نكهات جوز الهند ورائحتها الشهيرة في مختلف الأماكن لأن جوز الهند تعتبر من المكونات المفيدة لصحة الجسم وتعطي نسبه السكريات التي يحتاجها الجسم.

مكونات التحضير

بياض ثلاث بيضات.

فنجان من السكر الناعم.

ملعقتين من قطع الكرز الصغيرة.

كأسين من مسحوق جوز الهند.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق الشوكولاتة الناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الجوز المحمص.

ملعقة من الفانيلا السائلة.

طريقة التحضير: