نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك بسكويت بنكهة جوز الهند اللذيذة في المنزل بسهولة في المقال التالي
تعتبر المعجنات في بداية تداولها كانت مجرد أشياء تقليدية يتم تحضيرها بشكل سادة خالية من النكهات وعلى الرغم من ذلك إلا أنها كانت محببة ويتم تحضيرها بطريقة اقتصادية وموفرة للجميع حيث ظهرت أنواع كثيرة في ذلك الوقت ولكن تحتاج إلى مكونات مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى الإضافات باهظة الثمن من المكسرات وغيرهم من الإضافات، وعند تحضير البسكويت كان يتم تحضير البسكويت من الدقيق فقط بالإضافة إلى البيض أو نكهة الفانيليا ولكن حالياً يمكن الإبداع والتشكيل في تحضير البسكويت بسهولة بمكونات متوفرة لديك مثل جوز الهند الذي يعتبر من أكثر المكونات المستخدمة في تحضير المعجنات لذلك ننقل لكم اليوم طريقة تحضير بسكويت جوز الهند الشهي في المنزل بسهوله عبر هذا المقال.
طريقة تحضير بسكويت جوز الهند
يعتبر جوز الهند من أشهر المكسرات العالمية التي يتم استخدامها في جميع الحلويات وكذلك المعجنات بسبب نكهة جوز الهند التي يتمتع بها وتعتبر محببة لدى الجميع فلا يوجد أحد لا يحب نكهات جوز الهند ورائحتها الشهيرة في مختلف الأماكن لأن جوز الهند تعتبر من المكونات المفيدة لصحة الجسم وتعطي نسبه السكريات التي يحتاجها الجسم.
مكونات التحضير
- بياض ثلاث بيضات.
- فنجان من السكر الناعم.
- ملعقتين من قطع الكرز الصغيرة.
- كأسين من مسحوق جوز الهند.
- ملعقتين كبيرتين من مسحوق الشوكولاتة الناعم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الجوز المحمص.
- ملعقة من الفانيلا السائلة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ووضع الرف الشبكي في المنتصف وتجهيز صواني فرن للبسكويت.
- وضع بياض البيض في بولة عميقة وإضافة إليها مكون الفانيليا والسكر ورشة الملح ودمج المكونات معاً باستخدام ملعقة من الخشب أو مضرب يدوي.
- وضع الخليط على درجة حرارة هادئة وتقليبها حتى تتجانس ونستمر في التقليب حتى عشر دقائق وعندما يصبح الخليط ساخن نقوم بوضع قطع الكرز الصغيرة المسكرة ثم رفعه من على النار ونتركه جانباً يبرد.
- يضاف باقي المكونات جوز الهند ومسحوق الشوكولاتة ثم تقليب المكونات مرة أخرى، تقطيع البسكويت إلي قطع صغيرة الحجم ورقيقة ثم رصها في صينية الفرن ذات الحافة القصيرة.
- الحرص على ترك مسافة بين البسكويت والأخرى، ندخل الصينية إلي فرن ساخن يجب تشغيله قبل بداية الإعداد، ووضعها على الشبكة لمدة عشر دقائق حتى يصبح البسكويت باللون الذهبي الفاتح وبعد ذلك يتم إخراجه بعناية حتى لا يتكسر البسكويت، وبعد ذلك يتم تقديم البسكويت بجوز الهند بعد أن يبرد.
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