نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة واحدة علي الكبدة المستوردة المجمدة هتحوليها كبدة بلدي طازة بنفس الريحة والطعم جربيها فوراً في المقال التالي
الكبدة من الاكلات الشعبية التي يحبها الجميع بجميع طرق تحضيرها كما انها من الاكلات التي لها قيمة غذائية عالية جدا, ولكن بسبب ارتفاع سعر الكبدة الطازجة فيتجه الكثير الي استخدام الكبدة المجمدة المستوردة وهي من انواع الكبدة الاقتصادية المناسبة لكل الفئات ولكن لا تكون الكبدة المجمدة المستوردة مثل طعم الكبدة الطازجة وتكون لها رائحة زفارة غير محببة, ولذلك نجد ان الكثير من مستخدمي الكبدة المستوردة عن طريقة لتحويل الكبدة المستوردة لطازجة وخلال السطور التالية سنوضح طريقة كيفية استخدام مكون واحد فقط لتحويل البدة المستوردة لطازجة بسهولة وبسرعة الصاروخ.
طريقة استخدام مكون واحد سحري لتحويل الكبدة المستوردة لكبدة طازجة
الكبدة المستوردة تكون مختلفة في الطعم عن الكبدة الطازجة وذلك لان عملية التجمد تغير من طعم انسجة الكبدة ودائما ما يتجه الكثير من مستخدمي الكبدة المستوردة الي وضع الكبدة المجمدة تحت الماء للتفكيكها وتحولها طازجة والتخلص من رائحة الزفارة ولكن هذه الخطوة تسبب تلف في انسجة الكبدة وتسبب انتشار البكتيريا الموجودة عليها وبالتالي تدخل الجسم وتسبب العديد من المشاكل الصحية, وتعد افضل طريقة لتحويل الكبدة المستوردة الي طازجة هي خليط الخل مع الماء والملح حيث توضع معلقة من الملح ومعلقة من الخل على لتر من الماء وتوضع الكبدة المجمدة في الخليط وبعد ذلك يتم تصفيه الخليط ويتم طهيها بشكل عادي.
كيفية عمل الكبدة بالردة في البيت بسهولة مثل المطاعم
الكبدة بالردة من افضل الطرق التي يمكن تحضير الكبدة بها وتتمثل في الخطوات التالية:-
- في البداية يتم وضع الكبدة المجمدة في كمية من الحليب حتى تتفكك ويساعد الحليب في امتصاص اي رائحة غير محببة في الكبدة ويساعد في جعلها طازجة.
- يتم تصفيه الكبدة وتقطع حسب الرغبة ويوضع عليها كمية من الثوم المهروس والليمون والخل والملح والفلفل.
- تترك الكبدة في التتبيلة لمدة نصف ساعة وبعد ذلك توضع في كمية من الردة وتقلب حتى تغطي الكبدة بالردة.
- توضع الكبدة في طاسة بها ثلاث ملاعق من الزيت وتقلب حتى تمام النضج.
تقدم الكبدة مع البقدونس المفروم.
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