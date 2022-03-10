نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تحضير شوربة الجمبري اللذيذة مثل المطاعم في المقال التالي
يعتبر الجمبري من أفخر وجبات السي فود ويوجد مطاعم خاصه به مع الأسماك الاخرى حيث يتم الإبداع فى طريقة تحضير الجمبري وتحضيره لأكثر من طريقة وفي الواقع تتميز وجبة الجمبري بمذاق لذيذ فهو مختلف عن باقي وجبات الأسماك الأخرى ومن أكثر الأشياء التي يزداد عليها الطلب هي شوربة الجمبري نظراً لأنها شهية ويضاف إليها العديد من التوابل التي تجعلها مميزة وتعتبر متوفرة في جميع المطاعم حتى أن الأمهات تريد معرفة سر تحضير شوربة الجمبري بهذا الشكل المختلف تماماً عن طريقة تحضيره في المنزل ويرجع ذلك إلى التوابل المناسبة، ولكن لا داعي للقلق حيث نقوم بنقل ما هو جديد حسب رغبات الأمهات والافراد وإذا كنت ترغب في معرفة طرق تحضير شوربة الجمبري يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير شوربة الجمبري فى المنزل
مقادير التحضير:
- مقدار نصف كيلو جرام من الجمبري المقشر.
- ثلاث مكعبات من مرقة الدجاج مذوب في الماء.
- عبوة صغيرة من كريمة الطبخ.
- فنجان صغير من الزبدة.
- مقدار مناسب من الماء.
- ثمرة بصل مفرومة.
- ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.
- ثلاث ملاعق من عصير الليمون الطازج.
- ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- رشة من الفلفل الأحمر.
طريقة التحضير:
- تحضي حلة مناسبة ووضع في الزيت النباتي حتى يسخن أولاً ونتركه دقيقتين حتى يسخن ثم وضع البصل المفروم بالإضافة إلي مكون الزبدة ونقلب البصل حتى يصبح ذهبي اللون.
- نجهز الجمبري المقشر وإضافته على الحلة ونترك الجمبري على درجة حرارة متوسطة حتى يتحمر ويتغير لونه.
- إضافة مذوب مرق الدجاج بالماء بالإضافة إلي التوابل من الفلفل الأحمر وصلصة الطماطم بالكمية المحددة ووضع حوالي اربع أكواب من الماء ونتركه لمدة ربع ساعه حتى الطهي على درجة حرارة هادئة.
- نقوم بتصفية الجمبري ونأخذ مقدار الشوربة، ثم نضع الشوربة مرة أخرى على النار ويضاف إليها الجمبري ويترك على النار قرابة العشرين دقيقة.
- بعد مرور الوقت الخاص بالطهي يتم إضافة عصير الليمون الطازج وضيفي كريمة الطبخ مع التقليب بضع دقائق حتى تذوب المكونات ونرفع الحلة من على النار، وبعد ذلك تصبح جاهزة للطبخ.
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