أسرار تحضير شوربة الجمبري اللذيذة مثل المطاعم

يعتبر الجمبري من أفخر وجبات السي فود ويوجد مطاعم خاصه به مع الأسماك الاخرى حيث يتم الإبداع فى طريقة تحضير الجمبري وتحضيره لأكثر من طريقة وفي الواقع تتميز وجبة الجمبري بمذاق لذيذ فهو مختلف عن باقي وجبات الأسماك الأخرى ومن أكثر الأشياء التي يزداد عليها الطلب هي شوربة الجمبري نظراً لأنها شهية ويضاف إليها العديد من التوابل التي تجعلها مميزة وتعتبر متوفرة في جميع المطاعم حتى أن الأمهات تريد معرفة سر تحضير شوربة الجمبري بهذا الشكل المختلف تماماً عن طريقة تحضيره في المنزل ويرجع ذلك إلى التوابل المناسبة، ولكن لا داعي للقلق حيث نقوم بنقل ما هو جديد حسب رغبات الأمهات والافراد وإذا كنت ترغب في معرفة طرق تحضير شوربة الجمبري يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير شوربة الجمبري فى المنزل

مقادير التحضير:

مقدار نصف كيلو جرام من الجمبري المقشر.

ثلاث مكعبات من مرقة الدجاج مذوب في الماء.

عبوة صغيرة من كريمة الطبخ.

فنجان صغير من الزبدة.

مقدار مناسب من الماء.

ثمرة بصل مفرومة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

رشة من الفلفل الأحمر.

طريقة التحضير: