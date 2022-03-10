نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي وداعاً للشعر الخشن والجاف والمتضرر أقوي كيراتين للشعر المجعد ترطيب وتنعيم من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشرت مؤخرا العديد من مواد الفرد الخاصة بالشعر منها الكرياتين والبروتين ولكن تكلفة هذه المواد غالية جدا وتسبب العديد من الاضرار للشعر مثل التساقط ويصبح الشعر ضعيف ويتعرض للتقصف, لذلك يبحث الكثير ممن يمتلكن الشعر المجعد الي وصفات طبيعية اقتصادية لفرد الشعر المجعد بسهولة ودون التسبب في اي اضرار على الشعر, وتعد وصفة الافوكادو والبيض اقوي كرياتين طبيعي لفرد الشعر ولكن لا يعرف الكثير كيفية تحضيره واستخدامه على الشعر, وخلال السطور التالية سنوضح كيفية عمل كرياتين طبيعي للشعر المجعد وكيفية استخدامه بشكل صحيح.

كيفية عمل كرياتين الافوكاو والبيض الطبيعي واستخدامه

وصفة الافوكادو والبيض من افضل الوصفات التي يمكن استخدامها للشعر حيث تحتوي على نسبة من الفيتامنيات كبيرة تغذي الشعر بشكل كبير وتقلل من التساقط وتساعد هذه الوصفة في التخلص من تجعدات الشعر وجعل الشعر أكثر نعومة وانسيابية, وتجعل الشعر يبدو صحيا, ويمكن تحضير الوصفة كالتالي:-

يتم هرش ثمرة افوكادو جيدا ويضاف عليها حبة بيض, ويقلب كل منهم معا.

يوضع على الخليط ربع كوب زيت قرنفل ومعلقتين زيت زيتون وتقلب كل المكونات معا حتى تتجانس.

يتم تقسيم الشعر اجزاء حسب كثافته لضمان وصول الوصفة الي كل اجزاء الشعر, وتوضع على الشعر بكل اجزاؤه.

يغطي الشعر جيدا بكيس بلاستيك لكتم الحرارة على الشعر والاستفادة من الوصفة.

بعد اربع ساعات يتم شطف الشعر من الوصفة جيدا بماء فاتر.

وصفة الخميرة الجبارة للتخلص من تجعد وخشونة الشعر

الخميرة من افضل المكونات الطبيعية التي تساعد في فرد الشعر بشكل فعال وتقلل من هيشان الشعر وتغذي الشعر بشكل كبير وتقلل من تساقط الشعر وتمنع التقصف كما ان الخميرة لها قدرة على تطهير فروة الرأس من اي قشور, ويتم تحضيرها عن طريق وضع معلقتين من الخميرة مع كوب زبادي ويوضع عليهم معلقة فازلين ومعلقتين من النشا وتقلب كل المكونات وتوضع على الشعر ساعتين وبعد ذلك يتم شطف الشعر ويمكن استخدام هذه الخلطة مرة كل ثلاث ايام على الشعر.