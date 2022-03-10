نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبة واحدة من البطاطس أضيفي عليها هذا المكون السري واحصلي علي أصابع مقرمشة بكميات كبيرة في دقيقتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطس التي من الممكن أن نقوم بإعدادها عن طريق القلي، ومن الممكن أن تتم خطوة القلي من دون أن تكون هناك أي حاجة لاستعمال الزيت، ومن خلال ما يلي في تلك السطور نتحدث بالتفصيل عن أهم مكون من الممكن أن يساعد في التحضير لوصفة من البطاطس المقلية وتكون مقرمشة وخالية تماما من تواجد أي زيوت، وفيما يلي مكونات أخرى تدخل في الوصفة وتكون مثالية ولا تتسبب في الإضرار بالجسم كما لا تتسبب في الزيادة الوزنية، وفيما يأتي أفضل الطرق لبطاطس مقرمشة ومن دون الزيت.

حبة بطاطس ضيفي عليها هذا المكون تصبح مقرمشة بدون زيت

من الممكن أن تضيفي للبطاطس النشا وهو المكون الذي سيساعدك في الحصول على البطاطس مقرمشة وجاهزة للتناول وفي نفس الوقت تكون صحية تخلو من الزيت غير الطريقة التي نستعمل فيها كمية من الزيت الغزير، وفيما يأتي مكونات مع النشا لمزيد من النكهة المتميزة للبطاطس المقرمشة.

مكونات لعمل البطاطس المقلية المقرمشة

البطاطس المقلية من الممكن لك أن تقومي بتحضيرها في المنزل ومن خلال استخدام المكونات الآتية لعمل لوصفة من البطاطس المقرمشة الأفضل والتي تعد نوع من الوجبات التي تمتاز بالطعم الذي يفضله الجميع ووصفتنا الآتية صحية ومن الممكن أن يتم تناولها أثناء عمل حمية غذائية حيث أنها قليلة السعرات لحرارية والمكونات هي:

حبة من البطاطس.

ربع كوب من مكون النشا.

ربع ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

توابل مشكلة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة من البابريكا.

ملعقة واحدة زيت الذرة.

القليل من الملح والفلفل.

صاج مناسب.

طريقة التحضير للوصفة

بالإمكان اتباع الخطوات الآتية لتحضير البطاطس المقرمشة الصحية بدون الزيت