نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” فكرة عبقرية ” عندك قلم روج سحري بتاع زمان ؟ اوعي ترميه تعالي اقولك هتعملي بيه ايه مش هتخطر على بالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الروج السحر من الادوات المذهلة بالنسبة للكثير من السيدات, حيث ان يتحول من لونه الاخضر المعروف الي اللون الاحمر عند وضعه على الشفاة وذلك بجانب انه يرطب الشفاة بشكل كبير, ويعطي الشفاة شكل جذاب وجميل, ولكن لا يعرف الكثير من السيدات انه يمكن استخدام قلم الروج السحري في العديد من الاغراض الاخري, ومن اهم استخدامات الروج السحري هو تفتيح الاماكن الداكنة وترطيبها بشكل فعال جدا, وخلال السطور التالية سنوضح كيفية استخدام الروج السحري في ترطيب وتبيض الاماكن الداكنة بسهولة.

كيفية استخدام قلم الروج السحري في تبيض الاماكن الداكنة في الجسم

الروج السحري من المكونات الطبيعية التي لا تسبب اي ضرر على الجلد ويرطب الجلد بشكل قوي ويمكن استخدام الروج السحري في تفتيح الاماكن الغامقة في الجسم من الاكواع والركب بشكل فوري وتظهر نتيجته من اول استخدام, حيث يتم استخدامه مع الفازلين وبالتالي فهو يزيل اي جلد ميت متراكم ويفتح الجلد ويتم استخدامه كالتالي:-

يتم خلط الروج السحري مع معلقة من الفازلين ويوضع الخليط على حمام مائي حتى يذوب كل منهم ويتجانسا.

يضاف على الخليط معلقة من بودر الاطفال ويوضع معلقة من زيت شجرة الشاي ويقلب جيدا.

يتم وضع الخليط على الاماكن الداكنة في الجسم مثل الركب والاكواع ويدلك جيدا على المنطقة ويترك نصف ساعة وبعد ذلك يتم شطف المنطقة.

كيفية استخدام الروج السحري لتبيض الجسم

لا تقتصر استخداماته فقط على توريد الشفاة بل يمكن استخدام ماسك الروج السحري للجسم لترطيب الجسم وزيادة نعومة الجلد والتخلص من الجفاف وتبيض اي جزء غامق في الجسم وتنظيف الجسم وعلاج مشكلة الشعر الذي ينمو تحت الجلد, ويتم عمل الوصفة عن طريق اذابة الروج السحري في حمام مائي ويوضع عليها معلقة من اي كريم مرطب ويضاف عليهم معلقة زيت لافندر ويقلب كل منهم معا ويتم توزيع الماسك على كل الجسم ويفضل ان يكون الجسم مغسول بماء ساخن قبل استخدام هذه الوصفة, ويدلك الجسم بالماسك جيدا وبعد ذلك يتم شطف الجسم بماء دافئ وترطيبه جيدا.