نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سري ضعيه على الشامبو يطول شعرك بسرعة الصاروخ في 7 أيام تطويل وتنعيم ومنع التساقط نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ملعقة جبارة على الشامبو هتخلي شعرك خيوط حرير

شعر المرأة هو نصف جمالها؛ فهو أكثر ما يعبر عن جمال السيدات، ولكل شكل شعر وتعبيره عن شخصية صاحبته فهناك المنظمة ودائما شكل شعرها المنسدل يعبر عن نظام شخصيتها وهناك الكيرلي وهو نوع من أنواع الشخصيات المرحه كشعر الممثلة دينا الشربيني، وهناك الطويل والقصير وجميع أنواع الشعر، لذلك تجد أن إهتمام السيدات بشعرهن فاق جميع التوقعات، فمنهن من لا تبخل علي شعرها براتبها الشهري كله، ومنهم من تصرف كل أموالها عليه لتجعله في أفضل حال ولكن الآن نقدم لكم مكون جبار يمكنك استخدامه علي الشامبو الخاص بك لتحصلي على أفضل شكل ونعومه وطول شعرك.

فوائد الليمون وجل الألوفيرا بالنسبه للشعر

الليمون : مكون من أهم مكونات الطبيعة، وذلك لما فيه من مكونات وعناصر غذائية كبيرة تساعد الشعر على تقوية جذوره، ويساعد على تطويله ومن أهم مكونات الليمون هو حمض الفوليك، وهو الذي يساعد الشعر على كل ما سبق ذكره.

جل الألوفيرا : وهو مكون من جل شجرة الصبار الكبيرة والمعروف عنها غنوها بالكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده التي تساعد الشعر على النمو والقوة وزيادة الطول والسمك ،ولهذا نقدم لكم هذة الوصفه الجبارة بمجرد وضع منها معلقه واحده علي الشامبو الخاص بيكي سوف تدهشين من الفرق.

طريقة استخدام الوصفة لتنعيم الشعر زي الحرير

المكونات

مقدار ملعقتين من الليمون

مقدار ملعقتين من جل الالوفيرا

طريقة التحضير

أولا نقوم بجلب الشامبو الخاص بك والمكونات التي سبق و ذكرناها، ثم نقوم باضافة المقدار المكون من 2 معلقه من خلاصة عصير الليمون الطازج، ومقدار 2 ملعقة من جل الألوفيرا (جل الصبار) ونقوم بخلطهم جميعا بطريقة جيدة بحيث يصبح المزيج متجانس

طريقة الأستخدام

نقوم بالاستحمام أو علي الأقل غسل الشعر، وبعد ذلك نقوم بوضع المكونات المتجانسة عليه، ويتم ترك الخليط علي الشعر لمده لاتقل عن خمسه عشر دقيقه كاملة، وبعد انتهاء المدة نقوم بغسل الشعر مرة أخرى، بالاستمرار على هذه الوصفة سوف تلاحظين بنفسك ما مدى قوة وفاعلية هذه الوصفة على شعرك في أسابيع قليله.