طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالطريقة الأصلية أحلي من المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة

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طريقة عمل فاهيتا الفراخ من أكثر الأكلات الشعبية و السريعة التي يتم تقديمها في المطاعم و المحلات، ويوجد منها نوعين بالفراخ و اللحم، ولكن من أكثر الأنواع المفضله لدي الجميع هي فاهيتا الفراخ تعد من الطرق الاقتصادية و السريعة التي لن تحتاج تكلفة كبيرة في تحضيرها، يمكن تقديمها كوجبة رئيسية بجانب الأرز أو المكرونة و لكن تصبح لذلذة جدًا ايضا مع خبز التوريتلا يعطيها طعم مميز جدًا ورائع وسنقدم لكم من خلال طريقة تحضيرها الأصلية مثل المطاعم بتتبيلة سهلة وبسيطة. مقادير فاهيتا الفراخ نصف كيلو صدور دجاج شرائح.

3 حبات من الفلفل الألوان المقطع شرائح.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح. (التتبيلة) ملعقة كبيرة ثوم مهروس

نصف كوب زبادي

ربع كوب خل.

ملعقة كبيرة صويا صوص

ربع كوب زيت.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة سبع بهارات

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملح

فلفل أسود

كوب جبنة موتزريلا مبشورة

خبز التورتيلا او اي نوع مفضل طريقة تحضير فاهيتا الفراخ في البداية نأتي بشرائح الدجاج ونقوم بتنظيفها بشكل جيد بالماء والليمون لكى نتخلص من الرائحة الغير محببه.

بعد ذلك نقوم بتتبيلة الدجاج نضعه في وعاء كبير.

ثم نضيف عليها ملعقة كبيرة من الثوم المفروم و نصف كوب من الزبادي و الصويا صوص و 3 معالق من الزيت و الخل.

نقلب هذه المكونات مع شرائح الدجاج جيدًا حتى يمتزجا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الملح و الفلفل الأسود و الثوم البودر و البصل البودر و السبع بهارات.

نخلط كافة هذه التوابل مع شرائح الدجاج حتى يمتزجا مع بعضهم و تغغل التتبيلة مع الدجاج.

نغطي على الدجاج المتبل ونقوم بوضعها في الثلاجة أطول فترة ممكنة ويفضل ليلة كاملة أو علي الأقل 3 ساعات.

بعد ذلك نقوم بوضع طاسة على النار مرتفعة و نضيف 3 معالق كبيرة من الزيت ويتركوا حتى يسخن.

نضع شرائح الدجاج المتبلة على الزيت الساخن ونشوحها جيداً من التقليب المستمر حتى يتم تسويتها ¾ تسوية.

نرفع الدجاج من الطاسة ونضعها في طبق آخر.

بعد ذلك نضع القليل من الزيت و الفلفل والبصل المقطع شرائح مكان الدجاج لكى يأخذ من تتبيلة الدجاج.

نتركهم لمدة 5 دقائق مع التقليب المستمر.

نقوم بوضع الدجاج على الخضروات ونقلبهم مع بعضهم لمدة دقيقة.

نطفئ النار علي فاهيتا الفراخ و نقوم بإضافة الكزبرة الخضراء.

نأتي بعيش التورتيلا ونقوم بوضع فاهيتا الدجاج و الجبنة الموتزريلا ونقوم بلف خبز التورتيلا على فاهيتا الدجاج.

ثم نضعه يتحمص على طاسة حتى يأخذ لون من جميع الجوانب.

بعد ذلك يقدم فاهيتا الدجاج ساخنه بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالطريقة الأصلية أحلي من المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالطريقة الأصلية أحلي من المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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