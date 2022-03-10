معجزة كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

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فرد الشعر الخشن بكريم نيفيا من أهم الوصفات الطبيعية والتي من الممكن أن يتم عملها من خلال الاستعانة بمكون الكريم نيفيا والذي لا يكون أثره الجيد فقط عل البشرة وإنما يمتد أثره أيضا للشعر ومن خلال استعماله في عمل كريم كيراتين للشعر تحصلي على أفضل نوع من أنواع الكريمات الطبيعية والقادرة على إزالة أي أثب من آثار التجاعيد على الشعر، ومن الممكن أن تتم خطوة التحسين من ملمس الشعر وتخليص الشعر من ملمسه الخشن، وفيما يأتي المزيد عن تركيبة كيراتين الشعر المدعمة بمكون كريم نيفيا المتميز، مع توضيح أهم الخطوات الأساسية لعمل هذا النوع من كريمات الفرد الطبيعية.
فرد الشعر الخشن بكريم نيفيا
الفرد لخصلات الشعر الخشن بكريم نيفيا من أهم ما يمكن أن يتم من خلاله علاج أي درجة من درجات التجعد، ومن الممكن أن يزال الملمس الخشن تماما من الشعر وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بالكريم مع بعض المكونات الأخرى، والتي من الممكن أن تساعد على تعزيز قدرة الشعر على النمو، والتخلص من التساقط والجفاف، ومن أهم المكونات الأساسية لكيراتين من نيفيا ما يلي:
- ملعقتان من مكون كريم نيفيا.
- ملعقة صغيرة من الفازلين.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من زيت الخروع.
- ملعقة من زيت اللوز.
- ملعقة من النشا.
معجزة كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن
خليط نيفيا المعالج للشعر من التجعد والجفاف والخشونة من الممكن أن يتم إعداده من خلال الاستعانة بالخطوات الآتية:
- حيث أنه تتم الإذابة الجيدة للفازلين على الحمام المائي.
وضع كريم نيفيا مع الفازلين والخلط الجيد للمكونين معا.
- ثم يتم وضع بقية المكونات بالتدريج وهذا يكون للحصول على الخليط بدون أي تكتلات.
- بعد أن يتم تحضير الخليط وتعبئته في عبوة ملائمة يتم وضع المكونات على خصل الشعر والتطبيق يكون لمدة ربع ساعة على الشعر، وهذا ما يساعد في امتصاص فروة الرأس لكل المغذيات التي تتوفر في خليط كريم نيفيا،
- كما أنه من الممكن أنيتم تطبق الوصفة مرتين خلال الأسبوع الواحد لمزيد من النعومة واللمعان للشعر الخشن.
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