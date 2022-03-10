خلطتي السحرية لعمل البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت

البطاطس المقلية من الوجبات المتميزة سهلة التحضير، ومن الممكن أن يتم التحضير والإعداد لوجبة صحية من البطاطس المقلية من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة، وهذا لإكساب البطاطس أفضل نكهة وطعم، حيث تعتبر نوعية ثمار البطاطس من بين نوعيات الخضار الأكثر طلبا من ربة المنزل حيث أن وصفتها المقلية يفضلها الكبار والصغار ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات حول كيفية عمل البطاطس المحمرة من دون زيت وبدون أن تتشرب البطاطس أي كمية من الزيوت، مع توضيح أهم الخطوات الأساسية لعمل الوصفة.

مكونات قلي البطاطس بدون زيوت

يسهل على ربات البيوت أن تقمن بتنفيذ تلك الطريقة الصحية القادمة والتي من الممكن من خلالها عمل أفضل نوع من الوجبات التي تعد مفضلة سواء للأطفال أو للكبار كما أن تلك الوصفة من الوصفات الصحية والتي تجنبنا مخاطر تناول البطاطس المقلية بالزيت الغزير، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المكونات الأساسية لعمل وصفة متميزة من البطاطس المقلية الصحية والخالية من الدهون الزائدة، البطاطس المقلية يمكنك تحضيرها من خلال استخدام المكونات الآتية لعمل أفضل نوع من الوجبات بالطعم المميز ولكن وصفتنا الآتية صحية ومن الممكن أن يتم تناولها أثناء عمل حمية غذائية حيث أنها قليلة السعرات لحرارية والمكونات هي:

كيلو من البطاطس.

رشة من الزعتر الجاف.

توابل مشكلة.

ربع ملعقة من الكركم.

ربع ملعقة من البابريكا.

ملعقة واحدة زيت الذرة.

ربع كوب نشا.

ربع كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

ملح وفلفل.

صاج مناسب.

ورق زبدة.

طريقة قلي البطاطس بدون زيوت

بالإمكان اتباع الخطوات الآتية لتحضير البطاطس المقلية

الخطوة الأولى تكون غسل البطاطس وتقشيرها وتقطيعها لأصابع.

بعد ذلك تنقع مع الماء والملح.

في وعاء آخر منفصل يتم وضع المكونات والتوابل المختلفة وخلطها جيد

قومي بتصفية البطاطس تماما وضعي عليها ملعقة زيت الذرة واخلطيها جيدا مع أصابع البطاطس.

بقية المكونات من التوابل يتم وضعها مع البطاطس والخلط يكون جيد للمكونات مع بعضها ثم نحضر الصاج المناسب ونضع فيه كل كمية البطاطس المتوفرة ومن ثم تتم تسوية البطاطس في الفرن.

يمكن إضافة ملعقة من النشا علي البطاطس المقلية فإنها تعمل علي عدم امتصاص البطاطس للزيت كما أن البطاطس سوف تصبح مقرمشة جدا وطعمها احلي من الجاهز فقد قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة إضافة ملعقة من النشا علي البطاطس المقلية للحصول علي بطاطس مقرمشة ولذيدة بطعم احلي من الجاهز