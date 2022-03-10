نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وشك هينور.. طريقة عمل كريم الكركم والنشا لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال في المقال التالي
كريم الكركم والنشا من أهم الوصفات الطبيعية وأفضلها على الإطلاق ليس فقط للحصول على البشرة البيضاء النضرة الخالية من مظهر البهتان والشحوب، ولكنها تعد من التركيبات الطبيعية والتي تعمل على علاج البشرة من العديد من المشكلات، ومن أهمها وأكثرها شيوعا الحبوب والحفر التي قد يصاب بها الوجه، والندبات التي تتواجد على الجلد نتيجة الإفراط في الاستعمال للمساحيق التجميلية، ومن خلال الآتي توضيح لأهم المكونات الأساسي المستخدمة في عمل خليط الكركم والنشا التجميلي العلاجي.
مكونات خلطة الكركم لتبيض البشرة
تبييض البشرة باستعمال خليط من الكركم والنشا من الممكن أن يتم بالاستعانة بمكونات مع هذين المكونين الأساسيين، وتلك المكونات للتركيبة لها القدرة على أن تعيد للوجه نضارته الدائمة، ومن خلال التطبيق المستمر والمواظبة على استعمال هذا الكريم تتحسن حالة الجلد، وتزول مشكلات الوجه، ومن الممكن أن نستخدم الخليط من مرتين لثلاث مرات بشكل أسبوعي، من المكونات الأساسية لعمل الخليط ما يلي في تلك النقاط القادمة:
- ملعقة من الكركم.
- ملعقة من النشا.
- القليل من ماء الورد.
- ملعقة من الليمون.
- ملعقة من زيت اللوز.
- قطرات من الفيتامين إي.
طريقة تحضير كريم الكركم والنشا لتبيض البشرة
من أسهل خطوات تحضير الخليط ما يلي في النقاط القادمة:
- الخطوة الأولى تكون من خلال استعمال وعاء يكون نظيف وملائم.
- الخطوة التالية هي أن تقومي بمزج الكركم مع النشا في الوعاء ومن ثم تتم الإضافة لزيت اللوز مع التقليب.
- أضيفي ماء الورد مع الليمون، وقلبي بشكل جيد حتى تتجانس المكونات.
- أضيفي بعد ذلك مكون فيتامين إي مع مراعاة التقليب حتى يتجانس مع بقية الوصفة.
- أصبح الكريم جاهز تماما على الاستخدام ومن الممكن أن يتم حفظه في العبوة الملائمة مع إحكام الغلق.
- كما أن تطبق خليط النشا والكركم، بالإمكان أن يتم تطبيق تلك الوصفة من خلال تنظيف البشرة ومن ثم يتم التطبيق للخليط مدة لا تكون أقل من عشر دقائق ومن ثم يتم غسل البشرة بعدها باستعمال الماء الفاتر مع الغسول الطبيعي ويراعى التكرار للخليط لأكثر من مرة حتي الحصول على نتيجة فعالة.
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