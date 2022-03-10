مشروب سحري يعالج الأرق واضطرابات النوم يجعلك تنام بعمق خلال دقيقة واحدة جربة ولن تندم

من أهم فوائد النوم الجيد أنه يساعد على حماية صحة الإنسان وعقله، وهناك عدد من الناس يعانون من قلة النوم والأرق، مما يسبب لهم العديد من المشكلات الصحيه والنفسيه، حيث أكدت إحدى الإحصائيات أن قلة النوم تسبب بشكل كبير في حدوث أمراض القلب وهي تصلب الشرايين، حيث هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى عدم الحصول علي قدر كافي من النوم وحدوث الأرق مثل التفكير الزائد، والأحلام المزعجه، ولذلك نقدم لكم مجموعه من المشروبات التي تساعدنا في الحصول علي قدر كافي من النوم في الليل؛ مما يساعد على إنجاز أكبر كم من الأعمال والحصول علي صحة نفسية وجسدية كبيرة.

مشروبات تساعد على النوم سريعا

الحليب إن تناول كوب من اللبن الدافئ يوميا يساعد بشكل كبير على النوم العميق، ويساعد في القضاء على الأرق واضطرابات النوم كما أن اللبن الدافئ يساعد بشكل كبير علي تهدئة الأعصاب. ويساعد على التخلص من التوتر والتعب. ويساعد على الإسترخاء والحصول على قسط كبير من الراحة ، ويمكنك تحليته بالعسل فيساعد بشكل فعال علي الدخول الي النوم بسرعه.

جوزة الطيب من التوابل الهامة المفيدة في القضاء على الأرق، وحيث لها دور تخلص من اضطرابات النوم، ونقوم بعمله عن طريق أولا نأتي معلقه صغيرة من جوزة الطيب المطحونة مقدار كوب من اللبن الساخن وهو: مشروب فعال للتخلص من الارق.

اليانسون: يعتبر اليانسون من أهم المشروبات المعروفة منذ القدم بقوة رائحتها ، ومساعد فعال للحصول على نوم عميق وهادئ.

النعناع الأخضر : يساعد على هدوء الأعصاب ، ومنع حدوث الأرق، ويساعد بشكل فعال على الدخول في النوم بشكل سريع، والتخلص من الأرق.

شوربه الكرفس: من أنواع الشوربة التي تساعد على القضاء على الأرق، وتناولها عامل قوي في النوم.

نقوم بوضع أوراق من نبات الناردين في ماء بارد لمدة عدة ساعات، ثم نقوم بغليه، وتناول المشروب قبل النوم.

أسباب حدوث الأرق