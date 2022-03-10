أرخص فستق ... طريقة عمل الفستق الكداب بنفس طعم وشكل الفستق هتعملية بيه جميع كافة الحلويات وفرى فلوسك

الفستق الكداب، سعر الفستق الآن قد وصل لأكثر من 400 جنية للكيلو الواحد، يختلف سعرها باختلاف أنواع الفستق ولكن جميعها تتراوح في نفس السعر، لذا لصنع حلوى تحتوي على زينة الفستق فقط قد تكلف مبلغًا كبيرًا، لذا لجأت ربات المنزل لصنع فستق كداب من مكون لا يصل سعره لأكثر من 30 جنية، وبمكونات متوفرة عند العطار وذات سعر بسيط سوف تحصلين على فستق كداب لا يفرق على الأصلي.

الفستق الكداب

طريقة الفستق الكداب

في وعاء مناسب الحجم قومي بوضع الفول السوداني ومعه كمية من الماء تغطي وجه الفوق فقط.

ضي نصف ملعقة روح الفستق معها قطرة واحدة من لون الطعام الأخضر.

لا تقلقي حيال لون الطعام فهو لا يسبب أي ضرر.

انتظري حتي تتشرب كمية الماء وبعد ذلك قومي بتصفية الفول و انتظري بعض الوقت حتى يجف.

ضعي الفول السوداني في صينية فرن موضوع عليها ورق زبدة و قومي بإدخال الفول السوداني الفرن بعد توزيعه جيدًا في الصينية.

تأكدي من تحميص الفول جيدًا وبعد ذلك أخرجيه من الفرن وانتظري حتى تهدأ.

ضعيه في الكبة وقومي بطحنه حتى يصل لنعومة ملمسه الفستق المطحون.

احتفظي به في برطمان نظيف وقومي باستخدامه عند الحاجة.

طريقة اخر لعمل الفستق الكذاب

طريقة عمل الفستق الكداب