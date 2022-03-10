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عمر شويل - جدة بمقادير اقتصادية أعملي الباستا فلورا بالمربي على أصولها بخطوات ناجحة وبطعم ومذاق يجنن - ثقفني
الباستا فلورا تعد من أنواع الحلويات الشهية والتي تكون لذيذة ومميزة بمذاق جميل ورائع وهي من الحلوى المعروفة في الكثير من الدول العربية، وقد تسمى أحيانا بإسم تارت المربى فقد توجد للباستا فلورا أشكال كثيرة ومتعددة، فمن الممكن أن نقوم ببشر عجينة الباستا فلورا وكذلك ممكن أن نضعها علي شكل خطوط بالطول وأن طريقة عملها تكون سريعة جدا وسهلة، ومن المعروف أن يتم حشوها بالمربى فقد توجد نكهات مختلفة للمربي، فمنها مربى الفراولة والمشمش أو الخوخ وغير ذلك الكثير ولكن الطعم الأحلى والذي يعشقه الكل هو مربى الفراولة.
مكونات الباستا فلورا بالمربى
- ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.
- رشة من الملح.
- كوب واحد كبير من السكر البودر.
- ملعقة صغيرة ونصف من البيكينج بودر.
- ثلاث بيضات.
- كوب واحد كبير من الزبدة الطرية.
- كوب واحد كبير من مربى الفراولة.
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
- يتم تشغيل الفرن أولا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نقوم بإحضار صينية مناسبة ويتم دهنها بالسمنة.
- وبعد ذلك نحضر وعاء عميق ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ولابد أن يكون منخول ثم نضيف إليه رشة من الملح وملعقة واحدة صغيرة ونصف من البيكينج بودر ويتم خلطهم مع بعض.
- ويتم تجهيز طبق آخر عميق ونضع به كوب واحد كبير من الزبدة الطرية ونضيف كوب واحد كبير من السكر البودر ونحضر مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله.
- ونستمر في تشغيل المضرب لتجانس الزبدة مع السكر ونحصل على خليط كريمي وناعم ويكون لونه فاتح ثم نضع ثلاث بيضات وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر وقومي بتشغيله مرة أخرى للتأكد من خفق البيض بطريقة جيدة.
- وبعد ذلك نضيف خليط الدقيق إلى هذا الخليط ويتم عجنهم مع بعض بإستخدام الإيد للحصول على عجينة متجانسة وطرية ونضع نصف كمية عجينة الباستا فلورا في الصينية التي تم دهنها.
- ويتم فردها جيدا ثم نضع المربى وقومي بتشكيل الكمية المتبقية من العجينة على شكل خطوط طولية ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى تكون باللون الذهبي.