بمقادير اقتصادية أعملي الباستا فلورا بالمربي على أصولها بخطوات ناجحة وبطعم ومذاق يجنن

الباستا فلورا تعد من أنواع الحلويات الشهية والتي تكون لذيذة ومميزة بمذاق جميل ورائع وهي من الحلوى المعروفة في الكثير من الدول العربية، وقد تسمى أحيانا بإسم تارت المربى فقد توجد للباستا فلورا أشكال كثيرة ومتعددة، فمن الممكن أن نقوم ببشر عجينة الباستا فلورا وكذلك ممكن أن نضعها علي شكل خطوط بالطول وأن طريقة عملها تكون سريعة جدا وسهلة، ومن المعروف أن يتم حشوها بالمربى فقد توجد نكهات مختلفة للمربي، فمنها مربى الفراولة والمشمش أو الخوخ وغير ذلك الكثير ولكن الطعم الأحلى والذي يعشقه الكل هو مربى الفراولة.

مكونات الباستا فلورا بالمربى

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

رشة من الملح.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

ملعقة صغيرة ونصف من البيكينج بودر.

ثلاث بيضات.

كوب واحد كبير من الزبدة الطرية.

كوب واحد كبير من مربى الفراولة.

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى