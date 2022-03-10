اتحداكي ان لم يبيض بشرتك بصابونة الكركم تبييض وتفتيح الوجه وإزالة التصبغات والسواد حتي لو كانت كالفحم

تعد صابونة الكركم من أهم أنواع مستحضرات التجميل والتي تعتني وتهتم بالبشرة والتي يكون لها دور كبير جدا في تبييض الوجه ولها القدرة على التخلص من جميع مشكلات البشرة والتي تكون مصدر لإزعاج أغلبية السيدات والفتيات، ومن أهم هذه المشكلات هي وجود المسام الواسعة أو الرؤوس السوداء وكذلك وجود الهالات السوداء والتصبغات والبقع الداكنة، وغير ذلك الكثير فكل مشكلة منهم قد تؤثر تأثير سلبي على شكل الوجه فمن المعروف أن مسحوق الكركم يعد نوع من أنواع البهارات والتوابل.

فقد يدخل الكركم في العديد من الإستخدامات التي تعتني بالشعر أو البشرة أو الجسم وغير ذلك أن الكركم يدخل في العديد من الصناعات الطبية، نظرا لإحتوائه على مادة تسمى بمادة كركمين فهذه المادة تكون مضادة للميكروبات والإلتهابات فأن الكركم قادر على علاج حب الشباب وغلق المسام الواسعة، وبجانب هذا فإنه يعطي للبشرة ملمس ناعم جدا ويرطبها من الجفاف الذي ممكن أن يتعرض لها ويحميها من التعرض لأشعة الشمس الضارة، ولكن في هذا المقال سوف يتم تقديم طريقة عمل صابونة الكركم بمكونات طبيعية جميعها مفيدة للبشرة بشكل كبير وهذا أفضل بكثير من شرائها جاهزة.

مكونات صابونة الكركم لتبييض الوجه

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

نصف حزمة من البقدونس.

صابونة زيت الزيتون المبشورة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل صابونة الكركم لتبييض الوجه