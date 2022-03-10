لن تصدقي معجزة كريم جونسون والنشا لتفتيح البشرة 10 درجات قنبلة التفتيح الفوري كبياض الثلج

تفتيح البشرة وإشراقها ونضارتها من الأشياء التى يرغب كل النساء بها، فهناك بعض السيدات يدفعون مبالغ هائلة فى شراء الكريمات التى تفتح البشرة، ولكن هذه الكريمات لها أثر جانبى على البشرة لما لها من مواد كيميائية تدخل فى صناعتها، بعكس كريم جونسون للأطفال فهو لطيف وآمن جداً على البشرة، لذلك سوف نعرض فى هذا المقال عن وصفه تحضير كريم جونسون والنشا لتفتيح البشرة.

طريقة تحضير وصفة كريم جونسون والنشا لتفتيح البشرة

كريم جونسون من الكريمات الجيدة التى تفيد البشرة وتمنحها الترطيب العميق، كما أنه ينفع لكل أنواع البشرة لأنه خفيف على سطح البشرة، حيث يعمل على امتصاص الكريم بسرعة، وتعتبر النشا من المكونات التى تفيد فى تفتيح البشرة واشراقها ونضارتها، ولا تقتصر فوائد النشا فقد على التفتيح، بل ولكن تفيد فى شد البشرة من الترهلات وتعمل على تصغير المسامات الواسعة التى تتسبب فى ظهور الحبوب والندبات والرؤوس السوداء، وتعمل أيضاً على إزالة الخطوط الرفيعة من على البشرة، كما أن النشا والكريم يعملان على تفتيح مضاعف للبشرة ومن اول استخدام، كما أنه يعادل نتيجته الكريمات الباهظة فى الثمن، فهما يتمتعون بتركيبة تجعلك أكثر إشراقاً ونضاره وتفتيح، ويصلح لجميع أنواع البشرة خصوصاً البشرة الدهنية التى تعانى من مشاكل كثيرة فى البشرة، فهو يعادل توازنها ويقلل إفراز الدهون بها.

هذه الطريقة سهله جدا فى التحضير ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة.

المكونات

2 معلقة كبيرة من كريم جونسون للأطفال.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة صغيرة من ماء الورد.

علبة فارغة معقمة.

تحضير وصفة كريم جونسون للأطفال والنشا لتبييض البشرة