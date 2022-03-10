لن تصدقي مفعول مشروب الكركم والعسل على الريق كوب واحد يصنع المعجزات لصحتك وجسمك

يعد الكركم من النباتات العشبية التى تزرع ويستخلص منها بودرة الكركم التي تستخدم في بعض وصفات الطعام والتجميل، وتعتبر من المكونات التى تعالج بعض المشاكل الخاصة بالبشرة وايضا المعدة، ويعتبر العسل من أهم المكونات الأساسية التي تساعد على تنظيف الجسم من الميكروبات الضارة بالجسم والبشرة، حيث يحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن، فنقوم بالتحدث في هذا المقال عن فوائد الكركم مع العسل على الريق.

طريقة تحضير الكركم بالعسل

المكونات:-

٤ أكواب من الماء.

ملعقتين من بودرة الكركم.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ليمون حسب الرغبة.

قرفة وزنجبيل.

طريقة التحضير:-

نحضر وعاء ثم نقوم بغلي الماء داخلة ثم نضيف الكركم على الماء وتقلب جيدا لمدة ١٥ دقيقة.

نقوم بتصفية الماء من بودرة الكركم، ثم يترك لمدة ٥ دقائق حتى يهدأ لسهولة تناوله.

نضيف العسل الأبيض والليمون والقرفة والزنجبيل ونقلب جيداً.

وصفة أخري من الكركم مع العسل

المكونات:-

ملعقة من الكركم.

٤ معالق من العسل.

كوب من الماء الدافئ.

طريقة التحضير:-

في وعاء نقوم بإضافة العسل مع الكركم و يقلب جيدا ثم يصب الخليط في برطمان زجاج صغير.

عند استخدامه نقوم بتناول ملعقة كبيرة من الخليط على الريق قبل الافطار يوميا.

عندما يتم معالجة نزلات البرد يجب تناول نصف ملعقة صغيرة من الخليط مرتين يومياً.

يستمر على هذا الخليط لمدة ثلاث ايام او اربعة ايام.

يترك الخليط في الفم حتى الذوبان ويمكن اضافته في كوب من الماء الدافئ.

فوائد الكركم والعسل