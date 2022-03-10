ضاع عمرك وانتي تشتري الاندومي.. بكوب دقيق هتعملي 10 أكياس اندومي بأطعمة مختلفة بنفس الطعم بتاع الجاهز

الإندومي من الوجبات الجاهزة المشهورة والمعروفة في جميع دول العالم، والتي يتناولها الكثير منا بسبب سرعة تحضيرها وبسبب طعمها اللذيذ، حيث تتوفر الإندومي بالكثير من النكهات التي تناسب جميع الأذواق، لكن ينصح الكثير من خبراء التغذية بالابتعاد بشكل كامل عن تناول الاندومي وهذا لأنها تحتوي على الكثير من المواد الحافظة، بالإضافة إلى محسنات الطعم المضافة لها والتي لها عدة مضار على الجسم، كما أن الكثير من المحلات التجارية يتم فيها تخزين الإندومي في ظروف مناخية غير مناسبة، لهذا من الأفضل محاولة تحضيرها في المنزل، وإليكم بعض الطرق البسيطة لطبخها في المنزل وبطعم أفضل من الإندومي التجارية.

طريقة عمل الاندومي في البيت

المكونات

نصف كيلو من المكرونة الإسباجيتي.

مكعبين من مكعبات مرقة الدجاج.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون البودرة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

نضع كمية مناسبة من الماء في قدر ونرفعه على النار ونضيف له مكعب من مكعبات مرقة الدجاج والملح.

عندما يغلي الماء نضيف له المكرونة ونتركها لمدة عشر دقائق.

في طاسة صغيرة نسخن الزيت ونضيف له التوابل ومكعب المرقة ونقلب لمدة دقيقة ثم نرفع الطاسة من على النار.

نرفع المكرونة المسلوقة من القدر ونضيف لها التوابل ونقلب جيداً ثم نقدم الإندومي وهي ساخنة ونزينها بالقليل من البقدونس أو الكزبرة المفرومة.

يمكن إضافة بعض من شرائح الدجاج المشوية أ والمسلوقة إلى الإندومي حتى تكون وجبة صحية ومتكاملة.

طريقة تحضير الاندومي النودلز في البيت

المكونات

علبة من النودلز.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة كبيرة من الجبنة الكريمي.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الماء.

طريقة التحضير