فكرة جهنمية لسلق وعمل الكرنب الملفوف بخلطة أرز لذيذة وبطريقة سهلة وسريعة وبدون مجهود

من أجمل أنواع المحاشي هو الكرنب حيث أنه من الخضراوات أو المحاشي التي يزداد وجودها في فصل الشتاء فهي مميز بمذاق لذيذ جدا وهو من أكثر الأنواع التي يتم تناولها بكثرة وبشكل أكثر من المحاشي الآخري، فنقوم بحشو الكرنب بخلطة الأرز المعروفة والتي تتكون من الأرز المصري والبصل والطماطم والكزبرة الخضراء والشبت، ويمكننا أن نجهز هذه الخلطة بطريقة سريعة ولكن المشكلة أو الصعوبة التي تواجه عدد من السيدات في عمل الكرنب هي سلقه حيث أن سلق الكرنب، ممكن أن يأخذ وقتا طويلا ولكن الطريقة التي يتم تقديمها من خلال موقعنا هذا هي سهلة جدا ولا تحتاج إلى جهد.

بعض من السيدات لا تفصل اعداد محشى الكرنب، هذا لأنه يأخذ وقت طويل فى عملية السلق والتقطيع، لذا يجب عمل هذه الطريقة، أولا نحضر الكرنب ونقطعها اجزاء متساوية ثم توضع فى الفريزر حتى تتجمد تماما ثم نخرجها تفك من الثلج، هذه الطريقة تحصلين على ورق كرنب طرى وسهل اللف ويسهل عليكى الوقت والجهد المبذول فى سلق وتجهيز الكرنب، بل انها تحافظ على الفيتامينات والمعادن الثمينة التى كانت تهدر فى ماء السلق سابقا .

يحتوى الكرنب على العديد من الفوائد والفيتامينات والمعادن الثمينة التى تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحسين مستوى تدفق الدم بصورة كبيرة وتجعل الجسم خالى من السموم والدهون، فإنه مفيد جدا لصحة العين فهو غنى بالحديد الذى يساعد على التخلص من جميع الالتهابات الجلدية ويحسن خلايا المخ والأعصاب كما أنه يساعد على انقاص الوزن بطريقه طبيعيه بدون اى استعمال للعقاقير، فمن الممكن تحضير الكرنب وسلقه بدون ماء والحفاظ على القيمة الغذائية والمعادن الثمينة التى كانت تهدر فى ماء السلق سابقا .

مكونات سلق الكرنب

كرنبة واحدة.

كمية مناسبة من الماء.

كيلو واحد من الأرز المصري.

ربع كيلو من البصل.

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من عصير الطماطم.

حزمة من الكزبرة الخضراء والشبت.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.

كمية مناسبة من الشوربة.

طريقة عمل سلق الكرنب