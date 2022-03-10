بدون فرن أعملي كيكة المقلاة السريعة ببيضة واحدة بطريقة هشة وخفيفة وبطعم روعة

الكيكة تعتبر من أنواع الحلويات التي يعشقها الكثير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن وهي أيضا من الحلوى المعروفة والمشهورة على مستوى العالم، وقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من الكيك ومن الممكن أن نقوم بعمل الكيكة في الفرن أو على البوتاجاز فمن خلال خبزها في الطاسة أو يمكننا أن نقوم بعملها في أكواب أو مج مناسب، ففي هذا المقال يمكننا أن نقدم أسهل وأسرع طريقة لعمل الكيك فتسمى بالكيكة المقلاة السريعة، فهذه الكيكة يمكن أن يتم عملها وتقديمها في خلال عدة دقائق وتكون بنفس الطعم وهشة جدا.

دائما تبحث كل الأمهات أو السيدات عن الطريقة السهلة والسريعة لعمل الكيكة في المنزل حيث أن الكيك من أكثر أنواع الحلويات تناولا والتي يكون عليها إقبال كبير من قبل جميع صغار السن، لأنها تكون من أخف الحلويات وأخف بكثير من الكنافة والبسبوسة وغيرها فتقوم الأمهات بعملها فلا يوجد أسهل من طريقة الكيكة المقلاة السريعة.

تعتبر الكيكه من أسهل الحلويات المصنوعة يدويا داخل المنزل بطريقة ومكونات سهلة، فمن الممكن تحضير كيكه المقلاة بسهولة على وجبة الإفطار، فهذا الوجه لها أهمية كبيرة على الجسم فإنها تنشط وتحسن خلايا المخ وتقوى الزاكرة وتقى من تصلب شرايين القلب والأوعية الدموية فإنه يقدم مع الحليب كوجبة كاملة مفيدة وخفيفه للجميع .

عند تحضير وجبه الافطار نحتاج إلى وجبة مفيدة كامله غنية بالبروتين المشبع وتكون سهلة التحضير وطعمها حلو، فمن الاكلات المتميزة التى لا تحتاج إلى وقت طويل فى التحضير هى كيكة المقلاة التى تتمتع بمذاق طيب وطعم جميل فهى من الحلويات البسيطة التى يمكن تحضيرها بسهولة داخل المنزل فإنها وجبة متكاملة تحتوى على الكالسيوم المفيد لبناء العظام والمفاصل .

مكونات كيكة المقلاة السريعة

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف كوب كبير من السكر الناعم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو الخام.

بيضة واحدة.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

رشة من الملح.

طريقة عمل كيكة المقلاة السريعة