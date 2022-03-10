 طريقة عمل اللقيمات المقرمشة ناجحة وسريعة

حتى تتمكني سيدتي من تحضير لقيمات مقرمشة وهشة يجب أن تتبعي بعض الخطوات الهامة والتي من خلالها سوف تحصلين على لقيمات مقرمشة بالنشا حيث تعتبر اللقيمات من الحلويات الشرقية التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان ولكن لا يجب الإكثار منها حتى لا تسبب السمنة، كما أنها تعتبر من ضمن الحلويات الغير مكلفة بحيث إن مكوناتها متواجدة في المنزل والآن سوف نقدم لك أفضل طريقة إعداد لقيمات مقرمشة وهشة تابعي معنا السطور التالية.

مكونات لقيمات مقرمشة بالنشا:

حتى تتمكني من إعداد لقيمات سهلة يجب أن يتوافر لديك المكونات التالية:

أولا يجب أن يتوافر لديك عدد 1 كوب دقيق.

عدد معلقة صغيرة الحجم من الجبن.

يجب أن يتوافر لديك زيت ذرة للقلي.

عدد واحد ملعقة كبيرة من النشا.

شربات أو قطر.

رشة صغيرة من الملح.

عدد 2 معلقة من الحليب البودرة.

كذلك عدد كوب ماء دافئ.

عدد معلقة واحدة من سكر.

طريقة لقيمات ناجحة:

حتى تتمكني من معرفة طريقة اللقيمات العادية اتبعي الخطوات التالية:

في البداية يجب أن يتم إحضار وعاء كبير من أجل خلط كل المكونات. يتم خلط كل المكونات مع بعضها البعض حتى تتمكني من تشكيل عجينة لينة. بعدها يجب أن تتركي العجينة لمدة ساعة ونصف ويتم تغطيتها حتى تختمر بشكل جيد. يوضع زيت على النار حتى يسخن ثم يتم تشكيل اللقيمات بحيث تكون كرات صغيرة الحجم. توضع اللقيمات في الزيت. يتم وضعها في الزيت حتى تصبح باللون الذهبي.

أخرجيها من الزيت وصفيها. أخيرا يتم وضعها في الشربات أو القطر.

اللقيمات باللبن

اللقيمات باللبن من الحلويات الشرقية المفيدة للجسم لأنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة، وحتى تتمكني سيدتي من إعداد اللقيمات باللبن يجب أن تتوافر لديك المكونات التالية.

المكونات:

نوضح لك الآن مكونات القيمات باللبن وهي تأتي على هذا النحو:

أولا كوبان من الدقيق المنخول.

عدد نصف ملعقة من الزعفران.

كوب لبن رائب

عدد معلقة من السكر وتكون كبيرة الحجم.

عدد ملصقات صغيرة الحجم من الخميرة.

رشة ملح.

قطر أو شربات.

فستق حلبي ويجب أن يكون مطحون.

عدد ربع معلقة من الهيل المطحون أو الحبهان.

عدد 2 معلقة كبيرة الحجم من النشا.

طريقة التحضير

أما عن خطوات التحضير فهي تأتي على هذا النحو: