كريم النشا والفازلين السحري لتبييض الوجه وشد التجاعيد لن تصدقي ما تفعله ملعقة واحدة كوني قمر 14

تعد النشا من المكونات الطبيعية التى تدخل فى الوصفات التجميلية التى تعمل على التفتيح، كما أنها تعمل على علاج مشاكل كل أنواع البشرة، فهى تعتبر من الوصفات الأمنه جداً على سطح البشرة، كما يعتبر الفازلين من المرطبات التى تقوم بالترطيب اللازم للحصول على بشرة ناعمة، ولهذه الأسباب سوف نعرض فى هذا المقال طريقة عمل كريم النشا والفازلين.

طريقة عمل كريم النشا والفازلين

النشا والفازلين من المكونات الطبيعية التى لها فوائد عظيمة فى عالم التجميل، فالفازلين يعمل كمرطب هائل للبشرة، كما يحتوى فى مكوناته على مواد تعمل على تفتيح البشرة وتنعيمها، ولا يقتصر فقط استخدام الفازلين فى التفتيح، بل فهو يتميز بتكثيف الحاجبين والرموش، فهو يمكن أن يعد من الوصفات التى حازت اعجاب الكثير من السيدات فى تكثيف وتطويل الرموش والحاجبين، كما أن النشا تعتبر من الوصفات التجميلية التى تتميز بأنها غير ضارة على البشرة، كما أنها تعمل على التفتيح وعلاج حل مشاكل كل أنواع البشرة، فهى تعمل على إنقباض المسامات الواسعة، وتحسن من مظهر البشرة الدهنية، وتحد من اثار الحبوب والندبات والرؤوس السوداء، فهما تركيبه متوازنة لحل جميع مشاكل البشرة، فهما يعملان على التفتيح والترطيب اللازم للبشرة، فكل واحد منهما له مميزات عديدة لاخصر لها فى تجميل البشرة واعطاءها النضارة والبياض.

طريقة عمل كريم النشا والفازلين

يعتبر هذا الكريم سهل فى التحضير ولا يستغرق سوى بضع دقائق فى تحضيره، كما يمكن الاحتفاظ به لمدة طويلة.

المكونات