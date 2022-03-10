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عمر شويل - جدة في خطوات بسيطة طريقة لقيمات سهلة ولذيذة - ثقفني
نقدم لك سيدتي طريقة عمل اللقيمات المقرمشة بالجبن حيث تعتبر من أفضل الحلويات التي يمكن تقديمها للأطفال والكبار وذلك بسبب طعمها المميز وأيضا بسبب أنها سهلة التحضير ولا تتطلب الكثير من الوقت والجهد، وتعتبر أغلب المكونات التي تحتوي عليها اللقيمات متواجدة في المنزل وفي أي وقت لذلك تعتبر الخيار المفضل لكل السيدات في جميع أنحاء الوطن العربي، كما تعتبر لقيمات الجبن من ضمن الحلويات التي تتميز بأنها خفيفة وسهلة على المعدة.
طريقة عمل لقيمات بالجبن:
حتى تتمكني من إعداد لقيمات الجبن يجب أن تتوافر لديك المكونات التالي وهي تأتي على هذا النحو:
- أولا عدد 2 كوب من الدقيق.
- عدد ربع كوب من النشا.
- عدد 2 كوب من الماء ويجب أن يكون دافئ.
- يجب أن يتوافر لديك زيت للقلي.
- رشة ملح صغيرة.
- عدد 2 ملعقة من السكر ويجب أن تكون صغيرة.
- يجب أن يتوافر لديك معلقة خميرة صغيرة.
- شربات من أجل وضع اللقيمات به بعد القلي.
- يجب إضافة ملعقة من الزعفران.
- كما يجب أن تضيفي 3 مكعبات أو 3 معالق كبار من الجبنة الكريمي.
طريقة التحضير:
يتم تحضير اللقيمات من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا يجب أن تقومي سيدتي بوضع الدقيق مع النشا ويتم إضافة الخميرة إلى هذه المكونات.
- ثم بعد ذلك يحب أن تضيفي السكر مع الزعفران ويتم إضافة الملح إليهم ويقلب جيدا.
- يجب عليك أن تضيفي الجبن إلى 2 كوب ماء دافئ ويتم عجن كل هذه المكونات سويا حتى تندمج مع بعضها البعض.
- بعد أن تحصلي على عجينة.
- يجب أن تتركي العجينة لمدة تصل إلى ساعتين حتى تخمر.
- يتم إضافة الزيت على النار ونترك الزيت حتى يسخن قليلا.
- عن طريق معلقة يتم أخذ جزء من العجينة التي قمتي بتحضيرها ثم ضعيها في الزيت الساخن.
- بعد أن تحصلي على لون ذهبي يتم إخراج اللقيمات.
- نكرر هذه العملية حتى تنتهي كمية العجين.
- يتم تصفية اللقيمات من الزيت بشكل جيد على ورق المطبخ.
- بعدها يتم وضعها في الشرابات الذي قمت بتحضيره مسبقا.
- يتم رصها في طبق التقديم.
- وأخيرا من الممكن أن تضيفي إليها جوز الهند.
- وتقدم باردة.
- وبالهناء والشفاء.