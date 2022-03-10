“ألذ سناك” أصابع بطاطس بالجبنة السايحة أحلى مقرمشات هتعمليها في البيت لأطفالك

البطاطس بكل أنواعها من أهم الأكلات المفضلة لدى الكثير من الناس، ولا يختلف عليها أحد، وتعتبر البطاطس من الأكلات التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، ولكل طريقة طعمها المميز اللذيذ، والٱن سوف نتعرف على خطوات تحضير اصابع البطاطس اللذيذة المحشية بالجبن السائحة التي تعتبر من أهم المقرمشات التي يمكن أن تقدم على كل مائدة، تساعد في فتح الشهية، ويمكنكم معرفة خطوات تحضيرها الان في هذا المقال.

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشوة

يحب الأطفال الأكلات السريعة اللذيذة، والكبار أيضاً وهذه الوصفة قد تساعد في تغير الروتين اليومي للمأكولات التقليدية وخطوات تحضيرها ومكوناتها بسيطة جدًا، وتتميز بكونها محشوة مع الجبنة والتي تصبح سائلة عند تناولها مما يضفي الطعم الرائع في أصابع البطاطس المقرمشة.

مكونات عمل البطاطس بالجبنة

عدد أربع من حبات البطاطس حسب الحاجة.

عدد بيضتين.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ربع جبنة موتزاريلا.

ربع كوب من البقسماط.

ملح.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الكمون.

طريقة تحضير أصابع البطاطس المقرمشة