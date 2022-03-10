نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ألذ سناك” أصابع بطاطس بالجبنة السايحة أحلى مقرمشات هتعمليها في البيت لأطفالك في المقال التالي
البطاطس بكل أنواعها من أهم الأكلات المفضلة لدى الكثير من الناس، ولا يختلف عليها أحد، وتعتبر البطاطس من الأكلات التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، ولكل طريقة طعمها المميز اللذيذ، والٱن سوف نتعرف على خطوات تحضير اصابع البطاطس اللذيذة المحشية بالجبن السائحة التي تعتبر من أهم المقرمشات التي يمكن أن تقدم على كل مائدة، تساعد في فتح الشهية، ويمكنكم معرفة خطوات تحضيرها الان في هذا المقال.
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشوة
يحب الأطفال الأكلات السريعة اللذيذة، والكبار أيضاً وهذه الوصفة قد تساعد في تغير الروتين اليومي للمأكولات التقليدية وخطوات تحضيرها ومكوناتها بسيطة جدًا، وتتميز بكونها محشوة مع الجبنة والتي تصبح سائلة عند تناولها مما يضفي الطعم الرائع في أصابع البطاطس المقرمشة.
مكونات عمل البطاطس بالجبنة
- عدد أربع من حبات البطاطس حسب الحاجة.
- عدد بيضتين.
- ربع كوب من البقدونس المفروم.
- ربع جبنة موتزاريلا.
- ربع كوب من البقسماط.
- ملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة من الكمون.
طريقة تحضير أصابع البطاطس المقرمشة
- قومي بغسل البطاطس جيداً ثم توضع في ماء ساخن البطاطس حتى تنضج وتصبح طرية تماماً.
- بعد التأكد من نضجها قومي بتقشيرها ثم أهرسي البطاطس جيداً حتى تصبح مثل العجين.
- أضيفي اليها البصل والبقدونس.
- أخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس.
- أضيفي اليها بعد ذلك البهارات المختلفة التي قد تم تجهيزها أيضًا.
- قومي بتشكيل البطاطس اصبع رفيعة، ثم ضعي بها بالجبن الموتزاريلا.
- أغلقي اصابع البطاطس عليها جيداً حتى تكون الجبنة بداخلها.
- قومي بخفق البيض.
- وأضيفي البقسماط في طبق.
- ضعي أصابع البطاطس في البيض، ثم في البقسماط حتى يتم تغطيتها بالكامل.
- قومي بعمل كل الكمية بهذا الشكل حتى يتكون أصابع البطاطس.
- أحضري مقلاة بها زيت غزير.
- ضعي الزيت على النار حتى يسخن.
- أضيفي بداخله أصابع البطاطس بالجبنة.
- اتركيها حتى يتغير لونها إلى الذهبي، وقلبي من كل الاتجاهات حتى الحصول على كل الجوانب.
- لابد من مراعاة خفض النار أثناء نضج البطاطس حتى تصبح مقرمشة.
- أخرجي البطاطس وقومي بوضعها على ورق مطبخ حتى يمتص كل الزيت الموجود بداخلها.