تكات عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ أو اللحمة في عزومات شهر رمضان

المكرونة البشاميل من أهم الأطعمة حيث تتواجد في العزائم والمناسبات أثناء شهر رمضان، ويحبها الكثيرين كما تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة جداً في بناء الجسم، ويمكن حشوها إما باللحم المفروم أو الدجاج، وفي كلتا الحالتين فهي من الأكلات الشهية اللذيذة للكثير من الناس، وسوف نعرض لكم خطوات تحضير المكرونة بالبشاميل بشكل مبسط وسهل.

تكات تحضير المكرونة بالبشاميل

يمكن من خلال خطوات بسيطة تجهيز صينية المكرونة بالبشاميل سواء كان حشوها دجاج أو لحم مفروم وسوف نتعرف على الطريقة من خلال الآتي:

المكونات

كيلو من المكرونة الأقلام.

أربع ملاعق من الزيت.

نصف كيلو لحمة مفرومة، أو نصف كيلو صدور دجاج بانيه مقطع شرائح رفيعة.

بصلتين كبار مقطعة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

بهارات لحمة.

نصف كوب من صلصة الطماطم.

مكونات صوص البشاميل

كيلو لبن حليب.

اربع ملاعق دقيق.

ملعقتين من السمن أو الزبدة.

رشة ملح.

رشة فلفل اسود.

طريقة تجهيز المكرونة

تسلق المكرونة بالطريقة المعتادة.

وبعد نضجها ضعيها في المصفاة حتى يتم تصفيتها من المياه الساخنة ثم غسلها بالماء البارد.

بعد ذلك احضري قدر مناسب الحجم.

أضيفي بداخله الزيت، واتركي الزيت حتى يسخن قليلاً على النار.

قومي بإضافة بعد ذلك البصل المقطع.

قلبي حتى يذبل قليلاً.

الآن أضيفي اللحم المفروم أو الدجاج إلى البصل، ثم قومي بتقليبها.

ضعي البهارات والملح والفلفل الأسود.

قومي بتقليب كل المكونات.

قلبيها مرة أخرى وأتركي اللحم حتى تنضج.

بعد تمام نضج الحشو قومي بغلق النار.

طريقة تحضير صوص البشاميل

أحضري مقلاة ثم أضيفي بها السمن حتى يسخن مع الدقيق.

قلبي حتى يصبح ذهبي اللون.

إستمري في التقليب ثم صبي الحليب الى الخليط.

بعد ذلك قلبيها بشكل سريع على نار هادئة.

إستمري في التقليب لمدة عشرة دقائق وحتى يبدأ القوام يصبح ثقيل.

إستمري حتى تحصلي على القوام المناسب.

ضعي بيضتين في الخليط، وأخفقيهم سريعًا المكونات حتى تختلط سريعًا.

ثم ضعي رشة ملح، ورشة فلفل أسود وهكذا قد تم الإنتهاء.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل