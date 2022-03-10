“سر المحلات” أنجح طريقة لعمل صوابع زينب وقرمشة من الأخر مناسبة في رمضان

تعتبر صوابع زينب من أشهر الحلويات المفضلة لدى جميع الأشخاص كبار وصغار، فهي من الحلويات الشهية والتي يمكن تناولها في شهر رمضان الكريم؛ حيث يتم تجهيزها في المحلات الشهيرة في حين تفضل الكثير من الأمهات التحضير في المنزل، وطريقة تحضيرها ليست بالأمر الصعب بل إن طريقة تحضيرها من أسهل طرق إعداد الحلويات، وسوف نتعرف في هذا المقال على طريقة تحضير صوابع زينب.

طريقة عمل صوابع زينب في المنزل

يمكنك عمل صوابع زينب لأفراد عائلتك في دقائق معدودة وبطريقة سهلة وبسيطة بمكونات متوفرة لديك في المنزل، لكن يجب الحذر بعدم الإكثار من تناول الحلويات في شهر رمضان حتى لا تؤدي إلى زيادة الدهون في الجسد.

مكونات صوابع زينب

عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب إلا ربع من دقيق السميد.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

طريقة تحضير صوابع زينب

يتم إحضار وعاء مناسب وخلط الدقيق الأبيض مع دقيق السميد.

ثم إضافة رشة الملح والخميرة الفورية وخلط جميع المكونات جيداً.

بعد ذلك يضاف الزيت النباتي إلى الخليط والتقليب برفق حتى يمتزج مع الدقيق وباقي المكونات.

ثم بإستخدام يديك يتم فرك الخليط جيداً حتى يتم الحصول على خليط يشبه حبات الرمل.

بعد ذلك يتم إضافة الماء تدريجياً حتى الحصول على عجينة ذات قوام سهل التشكيل.

ثم يتم ترك العجينة لمدة 10 دقائق.

ثم يتم أخذ قطعة من العجينة ويتم فردها بأصابعك على المصفاة حتى تترك شكل مربعات صغيرة على قطعة العجين.

ستلاحظين أنها أصبحت مثل شكل المحلات.

بعد الإنتهاء من كمية العجين بالكامل يتم إحضار مقلاة مناسبة ووضع بداخلها زيت غزير ووضعها على النار، ويتم قلي صوابع زينب وتصفى جيداً من الزيت ووضعها في الشربات.

يتم تصفيتها من الشربات ووضعها في طبق التقديم.

طريقة عمل الشربات