“قبل رمضان” تدميس الفول في البيت زي العربيات وتكات لعمل أشهى طبق فول شهي

تدميس الفول في البيت والذي يعد أحد الوصفات التي يبحث عنها الكثيرين مع إقتربنا من قدوم شهر رمضان الكريم، وهو من أهم الشهور التي تهتم فيه جميع الأمهات بتقديم أشهى الاكلات سواء في الإفطار أو السحور، ومن أهم المأكولات الأساسية على مائدة السحور هو طبق الفول الرائع الذي يتناوله جميع أفراد الأسرة، فهو يساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، ولذلك تهتم جميع الأمهات بعمل و تحضير الفول المدمس في المنزل حتى يتم تناوله في اي وقت وتوفير شرائه بشكل يومي من المحلات، والان سوف نتعرف على كيفية تدميس الفول في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة.

طريقة تدميس الفول في المنزل مثل الجاهز

خطوات بسيطة إذا تم اتباعها بشكل كامل سوف يتم تحضير الفول المدمس اللذيذ مثل الجاهز، بل يصبح مضمون وأمن لصحة أسرتك، والي يحتوي على العديد من الفوائد أهمها الحديد وهو مناسب للسحور بشكل كبير، ويعتبر الطبق الرئيسي أثناء السحور في رمضان.

مكونات تدميس الفول في البيت

كوبين من الفول.

أربع ملاعق من العدس الأصفر.

جزرة مبشوره.

حبة واحدة من الطماطم المقطعة شرائح.

بصلة واحدة مقطعة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقتين من عصير الليمون.

طريقة تحضير الفول المدمس