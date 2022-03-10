نصف كوب يوميا من هذا الخليط على الريق نسف دهون البطن والتخلص من الكرش بدون رياضة

نسف دهون البطن والتخلص من الكرش حلم كل شخص يعاني من هذه المشكلة؛ حيث أن الكرش يسبب الحرج الكبير خاصة لدى السيدات، ويلجأ البعض منهم للأدوية والبعض الآخر لممارسة الرياضة ولكن بلا جدوى، كما يوجد بعض الأشخاص يهتمون بالبحث حول الوصفات الطبيعية والتي لها فائدة كبيرة دون أي أثار جانبية مضرة للجسم، لذلك نقدم لكم وصفة سحرية تقضي على دهون البطن نهائيا، وهذا من خلال مقالنا اليوم.

نسف دهون البطن والتخلص من الكرش

يوجد كثير من الوصفات الطبيعية التي لها دور فعال في نسف الكرش ودهون البطن، وذلك من خلال الآتي:

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

2 ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من العسل.

كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية قد نحصل على مشروب فعال في القضاء على دهون البطن، وتتمثل الخطوات في الآتي:

نحضر كوب فارغ ونضع به العسل والزنجبيل والقرفة، ثم نسكب عليه الماء المغلي، ومن ثم يغطى الكوب ونتركه يهدأ، ويتم تناوله كوب يوميا على الريق.

يوجد طريقة أخرى وهي تناول كوب ساخن يوميا على الريق، وبعد أسبوع سوف نلاحظ الفرق بشكل سريع وأمن.

وصفة أخرى للتخلص من دهون البطن

من خلال المكونات التالية يمكنك الحصول على وصفة جبارة للتخلص من الدهون، وهي كالآتي:

كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير