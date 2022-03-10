خزنيها قبل رمضان.. تخزين الطماطم من السنة للسنة بدون تغيير لونها خزنيها بطريقة المصانع

خزنيها قبل رمضان.. تخزين الطماطم من السنة للسنة بدون تغيير لونها الطماطم نوع من الخضروات المميزة التي تستخدم في تحضير الطعام بمختلف أنواعه، وهذا حيث أنه لا غنى عنه في المنازل فقد يستخدم في تحضير الطعام بمختلف أنواعه، وقد يتم تخزين الطماطم وحمايتها من التلف أو فقدان قيمتها الغذائية من خلال مجموعة من الخطوات السريعة والبسيطة التي يتم اتباعها من قبل التجار للمحافظة عليها بحالتها دون أن تتعرض إلى العفن، وهذا من خلال شراء الطماطم المتوفرة في السوق بحالة جيدة وخالية من الندوب والشقوق الموجودة فيها.

تخزين الطماطم من السنة للسنة بدون تغيير لونها

يمكنك عزيزتي تخزين الطماطم بأكثر من طريقة منها ضربها في الخلاط حتى تصبح خليط ومن ثم يتم وضعها في برطمانات ويتم وضعها في الفريزر.

أو من خلال عمل عصير من هذه الطماطم بدون إضافة المياه فيه ومن ثم يتم وضعها في قدر ومن ثم توضع على النار حتى تغلي تماما وتتسبك.

ويتم تركها حتى تبرد تماما ويتم وضعها في أكياس أو في وعاء ويوضع في الثلاجة والفريزر ويتم إخراجه في حالة الرغبة في الاستخدام.

طريقة جيدة لتخزين الطماطم

يتم تخزين الطماطم السليمة من خلال شراء كمية من الطماطم السليمة والخالية من أي فتحات فيها.

ومن ثم يتم غسلها جيدا وتنظيفها من الأوساخ التي توجد فيها ويتم بعدها تحضير كيس نظيف ووضع الطماطم به.

ويتم إخراج الهواء من هذا الكيس ومن ثم غلقه جيدا ووضعه في الفريزر حتى يتم المحافظة على الطماطم سليمة أطول وقت ممكن..

طريقة أخرى لتخزين الطماطم

يتم تحضير كمية الطماطم المراد تخزينها ومن ثم يتم تقطيعها إلى نصفين.

وبعدها توضع في كمية من الماء ويتم إضافة فصين ثوم لها والتوابل والزيت.

وتوضع على النار ويتم خلطهم بالخلاط اليدوي.

ومن ثم توضع في برطمان وتخزن في الثلاجة حتى يتم استخدامها وقت الحاجة.

أهمية تناول الطماطم